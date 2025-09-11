Son Mühür- Muğla’da zeytinlikleri için mücadele eden İkizköylüler, iki yıl önce Akbelen’de binlerce ağacı kesmesiyle anılan YK Enerji’nin muhtarlarla “danışma kurulu” oluşturmasına ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile protokol imzalamasına tepki gösterdi. YK Enerji şirketinin zeytin ağaçlarının taşınabileceğine dair “yoğun bir propaganda ve ikna çabası” içinde olduğunu belirten İkizköylüler “Güya zeytin ağaçlarının taşınabileceği düşüncesini ‘satarak’ bizleri ve toplumu ikna etme çabasındalar. Böylece topraklarımızı kamulaştırıp bizleri köyümüzden başka diyarlara göç ettirecekler” dedi. Protokol imzalayan TTKD’ye ise “Yol yakınken geri dönün” çağrısında bulunuldu.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifi 19 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışmalı bir şekilde kabul edildi. Birçok kurum ve çevre derneği, yasanın “kamu yararını değil, maden ve enerji şirketlerinin çıkarlarını gözettiğini” açıkladı.

Muhtarlar şirketin ikna sürecine dâhil edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytincilikle geçinen köylüler, maden yasasının Mecliste görüşüldüğü dönemde bölgedeki bazı muhtarların şirketler tarafından Ankara’ya götürüldüğü ve köylülerin de yasayı destekliyormuş gibi bir görüntü verilmeye çalıştığını iddia etti.

Şirketle işbirliği yapan muhtarlara tepki gösterilen açıklamada, “Milas kamuoyu şirketle işbirliği yapan muhtarları kendi nezdinde damgaladı. Hem kendi hem başka köylülerin topraklarının şirkete devredilmesi yönünde iştahla çalışan çabalayan bu kişileri biz de unutmayacağız. Üç kuruş avantaya köylerini, köylülerini satanlara, satılmış denir. Kamuoyuna yansıyan yeni bir habere göre bu muhtarlar şimdi de zeytinlerin taşınması konusunda şirkete danışmanlık yapacak” denildi.

“Şeffaflık pazarlayacaklar”

Köylüler, Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin YK Enerji ile yaptığı protokole de tepki gösterdi. Yaptıkları açıklamada muhtarlarla “danışma kurulu” oluşturulmasına ve TTKD ile protokol imzalanmasına karşı çıkıldı:

“TTKD, üyesi olan bilim insanları aracılığıyla zeytinlerin taşındıktan sonraki gelişimlerinin sağlıklı olup olmadığını inceleyecek; YK Enerji şirketi de ‘Bakın ne güzel taşınma öncesi ve sonrası durumları tüm açıklık ve şeffaflığıyla izliyor, izletiyor ve paylaşıyoruz’ diyerek şeffaflık pazarlayacak!”

“İşbirliği köylülerin emeğine, yaşamına karşı bir ihanettir”

Açıklamada TTKD’nin üç yıl önce zeytinlerin madencilik faaliyeti için taşınması amacıyla çıkarılan yönetmeliğe dair yaptığı açıklama hatırlatıldı. TTKD 2022’de şu açıklamayı yapmıştı:

“Madencilik faaliyetinin bitiminde, o alanın tekrar zeytinciliğe uygun hale gelemeyeceği çok açıktır. Bu şart, kamuoyunu kandırmak dışında hiçbir işe yaramayacak ve yaptırımı bulunmayan bir şarttır. Bugüne kadar orman alanlarında binlerce maden işletildi ve hiçbirinde, bırakın başarıya ulaşmış bir rehabilitasyon projesini, uygulamaya geçilmiş proje yok! Zeytinlikler, madencilik ve enerji şirketlerinin çıkarlarına kurban edilmemelidir. Taşınmaları veya yok edilmeleri kabul edilemez. Zeytin ağaçları köylülerin yaşam kaynağıdır; planlanan projelerle bu ağaçlar yok edilmemelidir.”

İkiköylüler önceki gün TTKD’nin imzaladığı protokolü emeklerine ve yaşamlarına karşı “ihanet” olarak nitelendirdi.

Zeytinliklerin taşınmasını meşrulaştırmak için TTKD’nin YK Enerji ile işbirliği yaptığını vurgulayan köylüler, “O zaman TTKD net bir şekilde söylüyordu: Zeytinleri taşımak, yok etmek mümkün değil, kabul edilemez ve ihanettir. Ama bugün, aynı dernek, zeytin ağaçlarının taşınması için bir enerji şirketiyle protokol imzalıyor. Üstelik, yeni çıkan torba yasa ile bu taşımayı ve yok etmeyi kolaylaştırma planı yapılırken, TTKD bu hamleyi meşrulaştırmak için şirketle işbirliği yapıyor. Bu, açıkça köylülerin emeğine, yaşamına karşı bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

Çağrıda bulundular: Yol yakınken geri dönün

Köylüler, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara seslenerek “YK Enerji’nin oyunlarına alet olmayın, köylünün yanında olun” çağrısında bulundu.

Mücadelenin devam edeceği belirtilirken, zeytinliklerin ve köylerin geleceğinin korunması gerektiği vurgulandı:

“Zeytinlerimizi ne taşıyabileceksiniz ne de yok edebileceksiniz! Biz bu mücadeleden bir adım geri çekilmeyeceğiz. Baskıyla, torba yasayla, protokollerle kurmaya çalıştığınız, bütünüyle bir şirketin çıkarlarına dayalı olan faaliyetiniz, biz köylülerin, Milas’ın ve bu ülkenin geleceğine yapılmış bir ihanettir. Bu ihanet içinde olan muhtarlara, derneklere ve herkese çağrımızdır: Yol yakınken geri dönün! YK Enerji şirketinin bu yalanlar ve ihanetlerle dolu oyununa alet olmayın. Şirketin değil köylünün yanında olun! Zeytinlerimizden, topraklarımızdan ve köylerimizden asla vazgeçmeyeceğiz!”