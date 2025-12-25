Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Goethe Institut ve Institut Français iş birliğiyle gerçekleştirdiği Yeniden Sinematek gösterimleri, 2026 yılının ocak ayında da devam edecek. Elhamra Sahnesi’nde düzenlenecek gösterimlerde, dram, animasyon ve biyografi türlerinde öne çıkan yapımlar izleyiciyle buluşacak.

“Sınırdaki Hayatlar” temasıyla hazırlanan seçkide, sistemlerin, ideolojilerin ve tel örgülerle çizilen sınırların gölgesinde yaşam mücadelesi veren insanların hikâyeleri ele alınıyor. Gösterimler, ocak ayı boyunca her pazar günü saat 19.00’da yapılacak.

İdealler ve sınıf mücadelesi: Eğitmenler

Hans Weingartner’in yönettiği, senaryosunu Hans Weingartner ile Katharina Held’in kaleme aldığı 2004 Almanya–Avusturya ortak yapımı Eğitmenler, politik atmosferi ve sınıf mücadelesine yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Film, kapitalist düzene karşı duran Jan, Peter ve Jule’nin hikâyesini konu alıyor. Yapım, 2004 Münih Film Festivali’nde Genç Alman Sineması Yönetmenlik ve Senaryo ödüllerine değer görüldü. Eğitmenler, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.00’da gösterilecek.

Bürokrasiye karşı bir yaşam mücadelesi: Ben, Daniel Blake

Ken Loach’un yönettiği, senaryosunu Paul Laverty’nin yazdığı 2016 Birleşik Krallık yapımı Ben, Daniel Blake, modern bürokrasi karşısında verilen bireysel mücadeleyi ele alıyor. Film, 2016 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye layık görüldü, César Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan marangoz Daniel Blake’in hikâyesini anlatan film, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.00’da izleyiciyle buluşacak.

Sınırları aşan bir dostluk: Josep

Yönetmenliğini Aurel’in üstlendiği, senaryosunu Jean-Louis Miles’in yazdığı 2020 Fransa–Belçika–İspanya ortak yapımı animasyon Josep, Franco karşıtı çizer Josep Bartolí’nin hayatından esinleniyor. Film, 1939’da Fransa’ya sürgün edilen Bartolí’nin bir toplama kampında başlayan dostluk hikâyesini merkezine alıyor. Josep, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.00’da gösterilecek.