TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar arasında başvurusu reddedilenlerin sayısı artınca, nedenleri ve sonraki adımlar merak konusu oldu. Özellikle sosyal konut projelerinde yer almak isteyenler için başvuru sürecindeki şartlar büyük önem taşıyor. Başvurunun reddedilme nedenlerini anlamak ve itiraz hakkı ya da yeni başvuru fırsatlarının olup olmadığını bilmek isteyen vatandaşların bilgiye kolayca erişebilmesi hedefleniyor. Konut sahibi olma umudu taşıyanlar için başvuru süreci ve karşılaşılabilecek durumlar şu şekilde öne çıktı.

TOKİ Başvurusunun Reddedilme Nedenleri

TOKİ bünyesinde yürütülen sosyal konut projelerinde başvurunun reddedilmesine yol açan başlıca nedenler birden fazla başlıkta toplanıyor. Başvuru sahibinin T.C. vatandaşlığının on yıldan eski olmaması veya 18 yaşını tamamlamamış olması ret nedeni olabiliyor. Son bir yıl içinde ilgili il, ilçe ya da belde sınırları içinde ikamet şartını sağlamayanların başvuruları kabul edilmiyor. Ayrıca başvuru sahibi, eşi ve velayetindeki çocuklarının üzerlerine kayıtlı konutlarının olmaması gerekiyor; tapuda başka gayrimenkul varlığı da sınır değerini aşmamalı. Özellikle hanedeki aylık gelir sınırı bulundukları ile göre değişiyor; İstanbul’da gelir sınırı daha yüksekken diğer şehirlerde biraz daha düşük tutuluyor. Önceki TOKİ projelerinde ya da AFAD/kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi olanlar da yeni projelere başvuru yapamıyor.

Reddedilen Başvuru İçin İzlenebilecek Yollar

TOKİ başvurusu reddedilenler için ilk adım, başvurunun reddedilme gerekçesini dikkatlice incelemek. Adaylar, şartlarda bir hata olmadığından eminse Cumartesi günü tüm vatandaşlara tekrar açılan başvuru ekranından tekrar başvuru yapabiliyor. Bu süreçte ikametgâh, gelir belgesi, tapu kayıtları gibi tüm evrakların güncel ve doğru bilgileri içerdiğinden emin olmak gerekiyor. Eğer başvurunun haksız nedenlerle reddedildiği düşünülüyorsa yeni başvuruda gerekçeyi vurgulamak ve sistemin talep ettiği belgeleri tamamlamak faydalı oluyor. Başvuruları belirli günlerde T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapabilen adaylar, genel başvuru için cumartesi günü fırsatını değerlendirebiliyor.

Başvuru Takvimi ve Önemli Hatırlatmalar

Başvuru takviminde, hafta içi günler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre ayrılmış durumda bulunuyor. Pazartesi günleri sıfır, salı günleri iki, çarşamba dört, perşembe altı ve cuma sekiz ile biten numaralar başvuru yapabiliyor. Cumartesi günü ise tüm vatandaşların başvuru ekranı açılıyor ve ek bir hak sağlanıyor. Başvurunun reddedilmesi durumunda panik yapmaya gerek yok; şartların sağlanması halinde tekrar başvuru gerçekleştirmek mümkün. Bu süreçte, şartların güncelliğini ve belgelerin doğruluğunu sürekli takip eden vatandaşlar, sosyal konut programlarında yer alma ihtimalini artırabiliyor.