Son Mühür- Mahkeme kararıyla birlikte Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’yi bulan mirası, vasiyetinde belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) devredildi. Sanatçının hem evini hem de bankadaki tüm parasını eğitime ve gençliğe adadığı bu karar, sevenleri tarafından takdirle karşılandı.

Vasiyet sonunda yerine getirildi

Dava süreci uzun yıllar devam ederken, kamuoyunda “Huysuz Virjin’in mirası ne olacak?” sorusu sıkça gündeme gelmişti. Gazeteci Müge Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vasiyetin sonunda yerine getirildiğini duyurdu. Dağıstanlı, “Tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakıldığı mahkemede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan’dan duygusal paylaşım

Sanat dünyasından da Dursunoğlu’na saygı mesajları geldi. Televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…” notunu yazdı.

“Huysuz Virjin”in mirası eğitim için yaşayacak

Sanat hayatı boyunca sivri dili, zekâsı ve mizah anlayışıyla milyonların sevgisini kazanan Dursunoğlu, ölümünden sonra da topluma katkı sağlayan bir miras bıraktı. Vasiyetin gerçekleşmesiyle birlikte, usta sanatçının ismi artık eğitim ve çağdaşlık projelerinde yaşamaya devam edecek.

Son günlerinde KOAH ve zatürre ile mücadele etti

Seyfi Dursunoğlu, KOAH hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. 15 gün süren zatürre tedavisinin ardından, 17 Temmuz 2020’de hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı, ardında sadece sahneye kazandırdığı unutulmaz bir karakteri değil, aynı zamanda gelecek nesillere ışık tutacak bir mirası da bıraktı.