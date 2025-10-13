Diyarbakır'da yaşayan 44 yaşındaki Dilek Arslan Bal, katıldığı bir kına gecesi dönüşü seyir halindeyken girdiği polis çevirmesinde yaşadığı olayla hem maddi hem de hukuki bir karmaşanın içine düştü. Benzinlikte kullandığı dezenfektan ve ıslak mendil gibi maddeler nedeniyle alkolmetre cihazının 0.61 promil alkollü göstermesi üzerine ehliyetine el konulan ve para cezası kesilen Bal, hastanede yapılan kan tahlilleriyle alkol kullanmadığını kesinleştirdi. Ancak, hakkında verilen beraat kararının dört yıl sonra İstinaf Mahkemesi'ne taşındığını öğrenen Bal, ikinci bir şok yaşayarak hukuki sürecin devam etmesine anlam veremediğini dile getirdi.

Kına gecesi dönüşü gelen sürpriz sonuç

Olay, 18 Eylül 2021 tarihinde gece yarısından hemen sonra, saat 00.30 sularında meydana geldi. Bir yakınının kınasına katılmak üzere ağabeyinden ödünç aldığı araçla yola çıkan Dilek Arslan Bal, dönüş yolunda Silvan güzergahındaki bir akaryakıt istasyonunda yakıt alıp mola verdi. Bal, burada hem ellerini temizlemek amacıyla ıslak mendil hem de dezenfektan kullandıktan sonra yola devam etti. Diyarbakır şehir girişinde polis uygulama noktasına giren Bal'a, rutin kontrol esnasında alkolmetre cihazını üflemesi istendi. Hiç tereddüt etmeden cihazı üfleyen Bal, çıkan 0.61 promil alkol sonucuyla hayatının şokunu yaşadı.

Alkol kullanmadığını ısrarla belirtmesine rağmen sonucun değişmediğini gören Bal'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 1349 TL para cezası kesildi. Yaşananların bir hatadan ibaret olduğunu düşünen Bal, ailesiyle birlikte hemen Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne giderek kan tahlili verdi. Hastanede bir hemşireden, gazlı içecekler, dezenfektanlar ve ıslak mendillerin alkolmetre sonuçlarını bazen yanıltabileceği bilgisini aldı. Uygulamaya girmesinden yaklaşık iki saat sonra verdiği tahlil sonuçları negatif çıkan Bal'ın alkol kullanmadığı kesinleşti. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Bal'ın ceza kararı iptal edildi ve ehliyeti iade edildi.

"Haklı taraf benim, neden istinaf edildi?"

Yaşadığı süreci detaylarıyla anlatan Dilek Arslan Bal, alkolmetreyi üflediğinde çıkan sonuç karşısında ilk başta bunun bir kamera şakası olduğunu düşündüğünü belirtti. Bal, "Memur beye, 'Bu bir kamera şakası mı?' diye sordum. O da 'Hayır, sağa çek' dedi. Oysa ben kına gecesi ortamında sadece gazlı içecek içmiştim, dezenfektan ve ıslak mendil kullanmıştım," şeklinde konuştu. Kendine güvendiğini çünkü hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, tahlil sonuçlarının da bunu kanıtladığını söyledi.

Ancak aradan geçen dört yılın ardından adliyeye giden Bal, hakkında verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi'ne gönderildiğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Bal, "Alkollü olmadığım kan tahlilleriyle ortadayken ve kesilen ceza ile ehliyetim iade edilmişken, dosyamın neden istinafa gönderildiğini gerçekten anlamadım. Haklı taraf benim, ama dosya hâlâ hukuki süreçte," diyerek istinaf kararının gerekçesini merak ettiğini dile getirdi. Bal, şimdi hukuki kesinleşmeyi sağlayacak olan İstinaf Mahkemesi'nin kararını bekliyor.