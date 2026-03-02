Kira beyannamesi süreci her yıl Mart ayında gündeme geliyor ve bu yıl da beyanname son tarihi 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Peki kira beyannamesi zorunlu mu, kimler doldurmak zorunda ve nasıl başvuru yapılacak? İşte ev sahiplerinin bilmesi gereken tüm detaylar.

Kira beyannamesi nedir, kimler vermek zorunda?

Kişilerin sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç veya hakların kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendiriliyor. Bu gelirleri elde eden mal sahipleri, mutasarrıflar, zilyetler, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mülkü yeniden kiraya veren kiracılar kira geliri mükellefi sayılıyor.

2025 yılı için belirlenen istisna sınırlarına göre konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü.

Kira beyannamesi ne zaman verilecek?

Kira beyannamesi verme dönemi 1 Mart 2026 itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 31 Mart 2026 Salı günü. Beyanname süresinde verilmediği takdirde vergi cezası uygulanabiliyor.

Kira beyannamesi nasıl doldurulur?

Mülk sahipleri beyanname işlemlerini üç farklı yöntemle gerçekleştirebiliyor. Birinci yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresindeki Hazır Beyanname Sistemi üzerinden online işlem yapmak. İkinci yöntem Dijital Vergi Dairesi üzerinden hazır beyana ulaşmak. Üçüncü yöntem ise doğrudan vergi dairelerine giderek beyanname vermek.

Hazır beyanname sistemi vatandaşların işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Sistem, kira geliri bilgilerini otomatik olarak dolduruyor ve mükelleflerin onaylaması yeterli oluyor.

Kira geliri istisnasından kimler yararlanamaz?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar konut kira geliri istisnasından yararlanamıyor. Aynı şekilde yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler de istisna dışında kalıyor. Ücret, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı gibi gelirlerin toplamı 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar da istisnadan faydalanamıyor. Kira gelirini süresinde beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler için de istisna hakkı düşüyor.

Vergiler taksitle ödenebilecek mi?

Tahakkuk eden vergilerin ödenmesinde taksit imkanı bulunuyor. Birinci taksit damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenebilecek. Bu sayede mükellefler vergi yükünü iki taksite bölerek ödeme kolaylığından faydalanabiliyor.