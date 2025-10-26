Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü, kent sakinlerinin katılımıyla büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. 28 Ekim 2025 Salı akşamı Büyükpark'ta gerçekleşecek görkemli etkinlikler dizisinde, ünlü sanatçı Sevcan Orhan sahne alacak. Bornovalıları bir araya getirecek bu özel gece, fener alayı yürüyüşü ve DJ Olcay Fidan’ın performansı gibi pek çok farklı etkinlikle başlayacak ve Cumhuriyet ruhunu kentte yaşatacak. Bornova Belediyesi, bu önemli milli bayramı, kültürel ve sanatsal bir şölenle taçlandırarak vatandaşların milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefliyor.

Fener Alayı ile başlayıp müzikle taçlanacak kutlamalar

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu geleneksel bir buluşmayla taçlandırmayı planlayan Bornova Belediyesi'nin etkinlik programı, 28 Ekim 2025 Salı akşamı saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Bornovalılar, ellerinde meşalelerle coşkulu bir kalabalık halinde Fener Alayı yürüyüşüne katılarak Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini simgeleyen bu geleneksel etkinliği gerçekleştirecek.

Yürüyüşün ardından eğlencenin merkezi Büyükpark'a taşınacak. Parkta, modern müziğin ritimlerini yansıtacak olan DJ Olcay Fidan, sahne alarak katılımcıları hareketli parçalarla coşturacak. Gecenin en çok beklenen anında ise Türk halk müziğinin sevilen sesi Sevcan Orhan, en popüler ve duygusal şarkılarını seslendirerek Bornovalılara unutulmaz bir bayram finali yaşatacak.

Başkan Eşki'den anlamlı davet: "Cumhuriyet’in ışığı Bornova’da hep yanacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek tüm Bornova halkını bu büyük buluşmaya davet etti. Başkan Eşki, milli bayramların önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin 102. yaşını, her zamanki gibi büyük bir coşku, yürekten bağlılık ve tam bir dayanışma içinde kutlayacağız. Bornovalı komşularımızla omuz omuza, gönül gönüle olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin ve aydınlık yolunun ışığı, Bornova'da daima parlamaya devam edecek. Bu anlamlı günde kentimiz halkıyla bir arada olmak, bizim için en büyük onur ve mutluluk kaynağıdır. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum.” Bu kapsamlı etkinlik, Bornova'nın kültürel ve sosyal yaşamına renk katarken, gençten yaşlıya her kesimin Cumhuriyet Bayramı sevincini derinden hissetmesini sağlayacak.