Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kültür sanat yaşamının kalbi olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), kasım ayına özel hazırladığı zengin ve çeşitli programla İzmirlileri müzik, edebiyat ve görsel sanatların büyülü dünyasına davet ediyor. Özenle seçilmiş konserler, yaratıcı atölyeler ve birbirinden değerli sergilerle dolu bu ay, sanatseverler için unutulmaz bir kültürel yolculuk vaat ediyor. AASSM, sonbaharı yine dopdolu bir takvimle karşılarken, programda İzmir Oda Orkestrası'ndan iki özel konser, yazar Yekta Kopan’ın yaratıcı yazarlık atölyesi, alternatif müziğin önde gelen gruplarından Redd'in akustik performansı ile Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu konseri öne çıkıyor.

Yekta Kopan’dan yazarlık atölyesi ve Atatürk’ü Anma Konseri

Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, 7-8-9 Kasım tarihlerinde AASSM Müzik Kütüphanesi’nde “Okumak ve Yazmak Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ile katılımcılarla buluşacak. Saat 19.00’da başlayacak ve 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik 20 kişilik kontenjanla sınırlı olan bu atölye, nitelikli bir okur olmanın yollarını keşfetmeyi ve yazma tekniklerini sanatın farklı alanlarıyla ilişkilendirerek deneyimlemeyi amaçlıyor. Öte yandan, 10 Kasım’da AASSM Büyük Salon, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde anmak üzere özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Oda Orkestrası’nın sahne alacağı "Atatürk’ü Anma Konseri - Dokuzu Beş Geçe" adlı bu duygusal programda, Mehmet Ergen’in kaleminden çıkan anlatımlar ünlü oyuncular Tilbe Saran ve Yiğit Özşener’in sesinden hayat bulacak, yönetmenliği ise Lerzan Pamir üstlenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası üç kez sahnede olacak

Kasım ayı boyunca klasik müzik tutkunları, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) üç ayrı konserle sunduğu eşsiz dinleti deneyimine ortak olacak. Usta şeflerin yönetiminde gerçekleşecek konser dizisinin ilki 7 Kasım’da Tulio Varas şefliğinde ve solist Xavier Foley ile başlayacak. İkinci konser, 14 Kasım’da Tolga Atalay Ün şefliğinde gerçekleşirken, solist olarak kemanda Deniz Şensoy ve flütte Denizcan Eren yer alacak. İDSO’nun son kasım konseri ise 28 Kasım’da Ruth Reinhardt şefliğinde ve viyolonselde Maximillian Hornung solistliğinde düzenlenecek. Tüm bu konserler Büyük Salon’da saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Soprano Eylem Demirhan ve Tenor Aydın Uştuk, 13 Kasım’da Küçük Salon’da “La Lirica Vera” konseriyle İtalyan operasının en seçkin aryalarını seslendirerek klasik müzik zarafetini sahneye taşıyacak.

Alternatif müzik, koro gücü ve ücretsiz dostluk ezgileri

Kasım programında popüler ve alternatif müzik de kendisine yer buluyor. Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Redd, 15 Kasım’da akustik bir performansla AASSM sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Ayın dikkat çeken bir diğer konseri ise güçlü sesiyle tanınan Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu'nun bir araya geleceği, kadın dayanışmasını müziğin birleştirici gücüyle hissettirecek olan 27 Kasım konseri olacak. Müzikal çeşitliliği pekiştiren ücretsiz konserler de mevcut. 16 Kasım’da "Lale: Dostluğun İkinci Yüzyılı Başlarken" konseri ile Türk ve Japon müzisyenler dostluk temalı ezgileri buluşturacak. 17 Kasım’da ise genç nefeslerden oluşan O da Tekfen topluluğu, yenilikçi repertuvarıyla dinleyici karşısına çıkacak.

Görsel sanatlarda yoğun sergi programı

AASSM, kasım ayı boyunca seramikten minyatüre, resimden enstalasyona uzanan çok yönlü ve ücretsiz sergi seçkisiyle görsel sanatlara da doyuracak. Ay boyunca giriş ve üst kat galerilerde Ebru İlbeyci Seramik Yarışması Sergisi, "Gazinin İzinde 32 Yıl" Plastik Sanatlar Sergisi gibi devam eden sergilerin yanı sıra, 4 Kasım’da Ayşegül Devecier Tezhip, Minyatür, Hat Sergisi başlayacak. Ayrıca, 17 Kasım’dan itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "Yarım Asır Sempozyum Sergisi" ve "Bellek No.2 Arşiv Sergisi" sanatseverlerle buluşacak. Ceren Suntekin Resim Sergisi ise 20 Kasım'da sanatseverlerin ziyaretine açılacak.