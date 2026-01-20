Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadelenin son anlarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Üç puanı getiren gol uzatma dakikalarında geldi

Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Beşiktaş aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü El Bilal Touré kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, kritik bir haftayı üç puanla kapattı.

Tribünlerden yönetime tepki

Maçın son bölümünde Beşiktaş tribünlerinde tansiyon yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü, yönetimi protesto eden tezahüratlarda bulundu. Sahadaki galibiyete rağmen tribünlerdeki olumsuz hava dikkat çekti.

Sergen Yalçın: “Yükseliş içindeyiz ama eksiklerimiz var”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın performansını değerlendirdi. Yalçın, “Mutluyuz ama hâlâ eksiklerimiz var. Çok ciddi çalışıyoruz. Takımda oyun anlamında belirgin bir yükseliş var. Oyuncularım gayretli ve sahada mücadele ediyor” dedi.

“Duygusal anlamda daha güçlü olmalıyız”

Takımın mental yönüne de değinen Yalçın, bazı eksiklerin devam ettiğini vurgulayarak, “Duygusal anlamda sorunlarımız var ama bunu aşacağız. Taraftarımızın da sahadaki bu yükselişi görmesi gerekiyor. Oyuncularla bire bir çok ciddi çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftara açık çağrı: “Birlik olmadan olmaz”

Tribünlerden gelen tepkilerin takımı etkilediğini dile getiren Yalçın, taraftara seslendi. Deneyimli teknik adam, “Bu camiada en çok ihtiyacımız olan şey taraftarımız. Birlik olamazsak bu iş çok zorlaşır. Beşiktaş taraftarı her zaman Beşiktaş’ın yanındadır. Son bölümde tribündeki olumsuz hava bizi etkiledi, oyuncularımıza destek olunmasını istiyorum” diye konuştu.

Transfer açıklaması: “Acele etmeyeceğiz”

Transfer sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, plansız adımlar atılmayacağını vurguladı. “Transferle ilgili çalışıyoruz ama acele etmiyoruz. Sırf transfer yapmış olmak için oyuncu almayacağız. Sabredeceğiz, belki biraz acı çekeceğiz ama sonunda her şey daha iyi olacak” dedi.

Beşiktaş’ta hedef istikrar

Alınan galibiyetin moral olduğunu belirten teknik heyet, hem oyun hem de kadro yapılanması açısından istikrarı yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş, önümüzdeki haftalarda performansını daha yukarı taşımayı amaçlıyor.

