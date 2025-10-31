Son Mühür - Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak ve derbi saat 20.00’de başlayacak. Derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor; çalışmalar alan savunması ve kompakt oyun üzerinde yoğunlaşıyor.

Yalçın'dan özel plan

Derbiye kısa bir süre kala teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyun planı netleşmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcının, rakibin merkezden oyun kurmasını engelleyip uzun toplarla hızlı hücuma çıkmayı hedeflediği bildirildi. Ayrıca Yalçın’ın, ceza sahası çevresinde daha fazla oyuncu bulundurarak Tammy Abraham’a destek vermeyi planladığı ifade edildi.