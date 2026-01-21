ABD vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada tanınan 34 yaşındaki Sergen Altunbaş, 8 yaşındaki kızı Ada ve 6 yaşındaki oğlu Mert'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, komşuların silah seslerini duyması üzerine polise yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Sergen Altunbaş kimdir, kaç yaşındaydı?

Sergen Altunbaş, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşında bir vize danışmanıydı. Bir dönem ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Altunbaş, özellikle "ABD vizesi nasıl alınır?" içerikleriyle sosyal medyada tanınmış bir isimdi.

YouTube'da 34 bin takipçili bir hesaba sahip olan Altunbaş, vize danışmanlığına yönelik videolar paylaşıyordu. PSM isimli bir firma kuran Altunbaş, bu alanda profesyonel olarak hizmet veriyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Altunbaş, ailesiyle birlikte havuzlu lüks bir villada yaşıyordu.

Resmi kaynaklara göre Sergen Altunbaş'ın herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyordu ve olay öncesinde emniyet birimlerinin radarında değildi.

Sergen Altunbaş olayı nedir, ne oldu?

Olay, 15 Ocak akşamı Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki havuzlu lüks villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sergen Altunbaş ile 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay günü aile Mersin'den Adana'ya döndü. Sergen Altunbaş, eski eşi Gizem Deniz'i annesinin evine bıraktı. Ardından "Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya ve oyuncak alırım" diyerek çocukları alıp villaya götürdü.

Sergen Altunbaş çocuklarını neden öldürdü?

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre Sergen Altunbaş, eşinin evi terk etmesini kabullenemedi ve psikolojik çöküntü yaşadı. İddialara göre cinnet getiren Altunbaş, önce iki çocuğunun canına kıydı, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Olayın en kan dondurucu detayı ise Altunbaş'ın katliamdan önce eski eşine attığı mesajla ortaya çıktı. Altunbaş, çocukları vurduktan hemen önce veya o sıralarda eşine "Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız" şeklinde bir mesaj gönderdi.

Komşular o geceyi nasıl anlattı?

Olayın tanığı olan komşu Zehra Özgül, o anları gözyaşları içinde anlattı. Balkonda otururken Altunbaşların otomobilinin yandığını gören Özgül, hemen Gizem Deniz'i aradığını belirterek şunları söyledi: "Alevleri görünce hemen Gizem'i aradım. Daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip telefonu kapattı. Meğer o sırada mesajı görmüş ve yoldaymış."

Komşular, ailenin dışarıdan "mutlu bir tablo" çizdiğini belirtti. Zaman zaman tartışsalar da böyle bir şey yapacağının kimsenin aklına gelmediği ifade edildi.

Sergen Altunbaş'ın eşi Gizem Deniz kimdir?

Gizem Deniz, Sergen Altunbaş'ın 5 yıl önce boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşidir. Olay günü çocuklarının cenazesini güçlükle ayakta durarak taşıyan Gizem Deniz, tabutlara sarılarak "Onları kimseye bırakmam" dedi.

Cenaze töreni nasıl gerçekleşti?

Yapılan otopsilerin ardından Ada ve Mert kardeşler, annenin isteği üzerine Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Baba Sergen Altunbaş ise ayrı olarak Hadırlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde anneanne "Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler" diyerek feryat etti. Olayın ardından bölgeye gelen akrabalar, Sergen Altunbaş'a ait lüks otomobili ateşe verdi.