Sınavların tamamlanmasının ardından gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin önceki dönemlerdeki uygulamaları ve resmi açıklamaları dikkate alındığında, sonuçların Ocak ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Öğrenciler ayrıca 2026 bahar dönemi vize ve final sınav tarihlerini de araştırmaya başladı.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyurularına göre sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 ila 15 gün içinde ilan ediliyor. Bu takvim doğrultusunda 17-18 Ocak'ta yapılan final sınavlarının sonuçlarının Ocak ayının son haftasında veya Şubat ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.

AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler aşağıdaki kanallardan sorgulama yapabilecek:

aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak

adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak Anadolu Mobil uygulaması üzerinden

uygulaması üzerinden e-Kampüs sistemi (ekampus.anadolu.edu.tr) üzerinden

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 2 iş günü içinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden başvuru yapabilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF not hesaplama sistemi nasıl işliyor?

Açıköğretim Fakültesi'nde değerlendirme sistemi test usulüne göre çalışıyor. Her testte doğru cevapların sayısından yanlış cevapların dörtte biri düşülerek ham puan hesaplanıyor. Yani 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Başarı notu hesaplanırken ara sınavın (vize) etkisi yüzde 30, dönem sonu sınavının (final) etkisi ise yüzde 70 olarak belirleniyor.

Ders geçme barajı 35 puan olarak uygulanıyor. AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notlarını alan öğrenciler dersi doğrudan geçerken, CD, DC ve DD notları koşullu geçer kategorisinde değerlendiriliyor. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler bu derslerden geçmiş sayılıyor. FF notu alan öğrenciler ise dersi tekrar almak zorunda kalıyor.

2026 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 4-5 Nisan 2026

4-5 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 9-10 Mayıs 2026

AÖF'te bütünleme sınavı var mı?

Açıköğretim Fakültesi'nde klasik üniversitelerden farklı olarak bütünleme sınavı uygulanmıyor. Başarısız olunan dersler bir sonraki dönemde tekrar alınabiliyor veya yaz okulu döneminde tamamlanabiliyor. Yaz okulunda öğrenciler hem başarısız oldukları dersleri hem de not ortalamasını yükseltmek istedikleri dersleri alabiliyor.