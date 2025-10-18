Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine yapılan kongre sonucunda Çağatay Güç seçildi. Üç yıllık görev süresini tamamlayan Şenol Aslanoğlu, görevini devrettikten sonra sosyal medya hesabından uzun ve duygusal bir veda mesajı paylaştı.

“Asla geride kimseyi bırakmadan yürümeye devam edeceğiz” diyen Aslanoğlu, örgüt arkadaşlarına, partililere ve ailesine teşekkür ederek mücadeleye destek mesajı verdi.

Aslanoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevimi tamamlayarak bayrağı Çağatay Güç kardeşime devrettim. Bu büyük aile, daha inançlı adımlarla iktidar yürüyüşünü sürdürecektir. Üç yıl boyunca omuz omuza yürüdüğüm tüm yol arkadaşlarıma minnettarım. Bu örgüt, Türkiye’nin her yerinde onuruyla dimdik durdu.”

Tutuklu kaldığı dönemde gösterilen dayanışmaya da değinen Aslanoğlu, “105 gün boyunca beni yalnız bırakmayan, cezaevi kapısında nöbet tutarcasına destek veren İzmir örgütüme minnettarım” sözleriyle teşekkür etti.

Veda mesajında en duygusal bölümlerden biri ise eşi Duygu Aslanoğlu’na yönelik sözler oldu:

“Ben partime, halkıma, örgütüme zamanımı verdim; o da sabrını, sevgisini, direncini verdi. Bu mücadeledeki en büyük pay senin, iyi ki varsın.”

Mesajını, örgüt bağlılığını vurgulayan şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi bizim baba ocağımızdır. Ve bu baba ocağının bacası her zaman tütecek. Gerekirse gidip ocağa çayı ben koyacağım. Çağatay kardeşime en güçlü desteği ben vereceğim.”

Aslanoğlu, paylaşımını “Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri” sözleriyle noktaladı.