Bursa yarışları ertelemesinin arkasında tek bir rakam var. Yapılan ölçümde çim pist 5,6 çıktı ve "çok ağır" sınıfına girdi. Kurul, bu zeminde koşmanın atlar ve jokeyler için risk taşıdığına karar verdi.

İptal yok, erteleme var. Çarşamba günü aynı program, aynı atlar ve aynı şartlarla koşulacak.

Bursa yarışları iptal mi edildi?

Hayır, iptal edilmedi, 30 Eylül Çarşamba gününe ertelendi. Bugün Osmangazi'de koşulacak 49. yarış günü programında 8 çim koşu ve 89 at vardı, bu kadronun tamamı çarşambaya taşınıyor.

Karar, yağmur altında yapılan pist ölçümünün ardından çıktı. Ölçüm sırasında hava sıcaklığı 18 derece, nem yüzde 88'di. Meteorolojinin yağışın süreceği uyarısı da kurulun elini hızlandırdı.

Çim pist neden tehlikeli hale geldi?

Yağmur çimin altındaki toprağı iyice yumuşatınca atların ayakları zemine gömülmeye başlıyor. Hız düşüyor, kayma ve sakatlanma riski artıyor. Üstelik günün 8 koşusunun hepsi çim pistte planlanmıştı.

Kurulun kararında da bu tablo açıkça yazıyor. Mevcut pist koşullarının atların ve binicilerin sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi, günün tamamı ileri tarihe alındı.

Çarşamba günü de yağmur kapıda

Asıl soru işareti burada. Meteorolojinin beş günlük tahminine göre Bursa'da yağışlı hava çarşamba günü de sürecek, hatta 1 ve 2 Ekim'de bile şemsiyeyi bırakmak için erken.

Gün Beklenen hava Sıcaklık 28 Eylül Pazartesi Gök gürültülü sağanak 15 - 20 derece 29 Eylül Salı Gök gürültülü sağanak En yüksek 17 derece 30 Eylül Çarşamba Gök gürültülü sağanak 14 - 22 derece

Tahmin tutarsa çarşamba sabahı pist yeniden ölçülecek ve kurul son sözü o ölçüme göre söyleyecek. Yani yarışseverlerin gözü bir yandan kupon, bir yandan gökyüzünde olacak.