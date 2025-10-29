Son Mühür - 4 Eylül’de 3,6 büyüklüğünde, 7 Eylül’de ise 4,9 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi. 18 Ekim’de 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandıktan sonra, uzun bir aradan sonra tekrar 6,1’lik bir deprem meydana geldi.

Doğru tahminleriyle öne çıkan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Sındırgı’da 6,1’den daha büyük bir sarsıntı beklemediğini belirtirken, bir kez daha Simav hattına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav’daki fay henüz kırılmadı.''

Prof. Dr. Sözbilir de açıklama yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’de yaşanan depremlerin bir deprem fırtınası niteliğinde devam ettiğini açıkladı. Sözbilir, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmasın. Ana şoku yaşadık ve atlatıldı, panik yapacak bir durum yok.”