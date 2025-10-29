Son Mühür - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından 29 Ekim 1923 tarihli, Cumhuriyet’in ilanını gösteren Osmanlıca belge ile çevirisini paylaştı. Ortaylı, paylaşımında belgedeki temel ifadeyi “Türkiye Devleti’nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir” cümlesiyle öne çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti 102. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyadan önemli bir paylaşım yaptı. Ortaylı, Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi paylaştı ve şu notu düştü:

Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923. ''Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"