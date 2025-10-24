Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı’nın banka promosyon anlaşmalarını illere bırakma kararına tepki gösterdi. Doğruyol, uygulamanın çalışanlar arasında eşitsizlik yaratacağını belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ahmet Doğruyol: Bu ne acele? Kimden neyi kaçırıyorsunuz?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan hala resmi bir açıklama yapılmamasını eleştiren ve acele edildiğini öne süren Ahmet Doğruyol, “Bu ne acele? Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Daha önce banka promosyonları anlaşmalarını illere bıraktığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bazı internet sitelerinde yapılan haberler ve ortada dolaşan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve yetkili sendika olarak Sağlık Sen’inde katıldığı promosyon ihalesinin, 90.000 TL + 10.000 TL para puan olarak sonuçlandırıldığıdır. Garip olan ise Sağlık Bakanlığının halen resmi bir açıklama yapmamış olmasıdır.” diye konuştu.

“Kabul etmiyoruz”

Ayrıca, maşlarından dolayı reel kayıp yaşayan memurlara bir darbe de promosyondan geldiği kaydeden Doğruyol, anlaşmayı kabul etmediklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle, Sağlık Bakanlığının acilen resmi açıklama yaparak ortada dolaşan bilgi kirliliğini sonlandırmalıdır. Bu güne dek yapılmış olan toplu sözleşmelerde memurlar adına hiçbir getiri elde edemeyen yetkili sendikanın, banka promosyon anlaşmasını da gizli saklı yapması asla kabul edilemez bir durumdur. Memur maaşlarında yaşanan reel kayıptan dolayı üç kuruşun hesabını yapan memura bir kayıpta promosyondan gelmiştir.

Bankaların rekor kâr ettiği bir dönemde gündemdeki 90.000 TL + 10.000 TL para puan şeklinde dayatılan anlaşma sağlık çalışanlarının beklentilerinden oldukça uzaktır. Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendika işbirliğiyle yangından mal kaçırırcasına, oldubitti mantığıyla yapılmış olan bu anlaşma kabul edilebilir değildir. Birlik Sağlık Sen olarak bu anlaşmayı kabul etmiyor ve gerekli tüm hukuki ve demokratik mücadele yollarına başvuracağımızı söylüyoruz.”