Son Mühür- İzmir’in Foça ilçesini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve ardından yaşanan sel felaketi, günlük hayatı durma noktasına getirirken, ilçede yapılması planlanan önemli bir etkinliğin de ertelenmesine neden oldu. Foça Belediyesi, bölgede yaşanan büyük hasar ve bir vatandaşın kaybolması nedeniyle, geleneksel Foça Yerel Balık Festivali’nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Belediyeden zorunlu erteleme duyurusu

Foça Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, sel felaketinin yarattığı olumsuz koşullar ve derin üzüntü nedeniyle festivalin iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölgemizde yaşanan sel felaketinin ardından, Foça Yerel Balık Festivali'ni ileri bir tarihte ertelemek zorunda kaldığımızı üzülerek duyuruyoruz. Yeni festival tarihimiz ilerleyen günlerde paylaşılacaktır," ifadeleri kullanıldı. Normal şartlarda 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan festivalin, afet sonrası oluşan çamur, su baskınları ve genel durum nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldı.

Kaybolan 70 yaşındaki vatandaş için seferberlik

Foça’da yaşanan sel felaketinin en acı bilançosu, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun sel sularına kapılarak kaybolması oldu. Kaptanoğlu'nun, otomobiliyle Bucak Deresi yakınlarında sel sularına kapıldığı belirlendi. Yaşanan kayıp olayının ardından bölgede kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı özel su altı arama timlerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar, havanın kararmasına rağmen dün gece boyu devam etti ve günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden yoğunlaştırıldı.

İlçede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları

Şiddetli sağanak yağışın metrekareye kısa sürede 154.6 kilogram yağış bırakması sonucu, Foça'da dereler taşmış, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmıştı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, daha önce yaptığı açıklamada "Olağanüstü bir an yaşıyor Foça," diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.