Karşıyaka Belediyesinde 23 gün süren eylemlerinin ardından 10 memurun görev yerinin değiştirildiği öne sürüldü. Tüm Bel-Sen, zabıta memurunun belediye birimi bulunmayan alana gönderilmesini 'ceza niteliğinde uygulama' olarak değerlendirdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, Karşıyaka Belediyesinde sosyal denge tazminatı (SDT) eylemlerine katılan bazı çalışanların, eylem sonrasında görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Sendika, zabıta kadrosunda görev yapan bir memurun belediyeye ait hiçbir birimin bulunmadığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’na “sürgün” edildiğini iddia etti.

Karşıyaka Belediyesi çalışanları, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan sosyal denge tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle geçtiğimiz ay 23 gün boyunca eylem yapmış, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın ödeme takvimi açıklamasının ardından eylemler sona ermişti. Ancak sendika, eylemlerin ardından 10 çalışanın görev yerinin değiştirilmesiyle “cezalandırma sürecinin başlatıldığını” savundu.

"Can güvenliği açısından da riskli bir bölge"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zabıta biriminde çalışan bir arkadaşımız Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’na gönderildi. Burası belediyeye bağlı hiçbir birimin bulunmadığı, fiziki şartların uygun olmadığı boş bir alan. Ne tuvalet ne de yağmurdan korunacak bir nokta var. Aynı zamanda can güvenliği açısından da riskli bir bölge" dedi.

Belen, bölgedeki kablo yakımı gibi tehlikeli faaliyetlerin çalışanlar için risk oluşturduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızı bu şartlarda çalışmaya zorlamak kabul edilemez. Bu bir cezalandırma yöntemi olarak değerlendiriyoruz. Bu sürgünlerin geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”