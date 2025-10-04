Karşıyaka Mustafa Reşit Paşa İlkokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenledikleri kampanyayla sokak hayvanlarına destek oldu. Hayvanları Koruma Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 2 binin üzerinde mama toplanarak tedavi gören kedi ve yavrulara bağışlandı.

Büyük katılım, büyük destek

Okulun bağlı olduğu Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kedi tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi gören kedilere destek amacıyla düzenlenen kampanya, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Beş gün süren mama toplama yarışmasına 21 sınıf katıldı.

Öğrenciler, toplamda bin 102 kutu konserve mama, 1354 paket yaş mama ve 20 paket kuru mama toplayarak önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler el ele verdi

Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri, velileri ve danışman öğretmen Mehriye Altıok’un koordinasyonunda yürütülen kampanyaya okul yönetimi de destek oldu.

Okul Müdürü Meral Macit, müdür yardımcıları Ruhi Eroğlu ve Sabahat Çetinkol, öğrencileri yalnız bırakmadı. Toplanan mamalar, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve veteriner hekimlere teslim edildi.

İzmir’de örnek bir kampanya

Okul yönetimi, bu etkinliğin İzmir’de şimdiye kadar düzenlenen en büyük okul temelli mama bağış kampanyası olduğunu belirtti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kampanya, çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirirken, toplum genelinde de sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturdu.

Farkındalık yaratan örnek davranış

Kısa sürede büyük bir başarıya ulaşan bu anlamlı proje, Karşıyaka’da toplumsal farkındalık yaratan örnek bir çalışma olarak değerlendirildi. Okul yönetimi, benzer projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.