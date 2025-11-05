Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Selim İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğludur. Kamuoyunda son gelişmeler, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kararıyla yakından takip ediliyor. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının bir parçası olarak alındı. Adli kontrol tedbiri kapsamında uygulanan yurt dışı yasağı, soruşturma sürecinde delillerin sağlıklı toplanması ve eldeki bilgilerin güvenli bir şekilde incelenmesi amacıyla yürürlüğe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle birlikte gündemde yer alan Selim İmamoğlu'nun iş hayatı ve gelecekteki kariyer planları, yaşanan hukuki gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Arçelik Global bünyesinde mühendis olarak çalışmaya başladı. Mühendislik sektörüyle ilgili teknik bilgi ve uluslararası projelerde edindiği staj deneyimiyle yenilikçi projelere odaklanmaya devam ediyor. Selim İmamoğlu'nun mesleki hayatında özellikle teknoloji ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Yurt dışı yasağına neden olan soruşturmanın temelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddiası yer alıyor. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan bu karar, soruşturmanın seyrini ve delil toplama sürecini güvenli şekilde yürütebilmek adına geçici nitelikte uygulamaya kondu. Soruşturmanın devamı kapsamında, aile fertlerine ait bazı finansal ve ticari işlemler inceleniyor. Bu süreçte Selim ve Hasan İmamoğlu’nun ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı neden getirildi?

Soruşturmanın odağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları bulunuyor. Soruşturmanın güvenliği ve delil toplama sürecinin sağlıklı işlemesi için Selim İmamoğlu’na adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kondu. Süreçte elde edilen bulgular doğrultusunda, bu yasağın geçici olarak uygulanmasına karar verildi.

Selim İmamoğlu ne iş yapıyor?

Selim İmamoğlu, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra mühendislik mesleğine adım attı. Arçelik Global bünyesinde mühendis olarak çalışıyor. Teknik bilgisini ve uluslararası staj deneyimini iş hayatına taşırken, özellikle teknoloji ve inovasyon alanında projelerde yer alıyor. Akademik başarıları ve genç yaşına rağmen mesleki kariyerinde kısa sürede öne çıktı.

Selim İmamoğlu kimdir?

Selim İmamoğlu, 1997 yılında İstanbul’da doğdu. Ekrem ve Dilek İmamoğlu’nun oğlu. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Yeşilköy Anadolu Lisesi ve ardından İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Uluslararası projelerde staj yaptı, Arçelik Global’de mühendis olarak çalışıyor. Genç yaşına rağmen kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri.

Eğitim yıllarında fizik ve mühendislik alanında ek dersler aldı, uluslararası deneyim kazanmak adına Hollanda ve Berlin'de çeşitli staj programlarına katıldı. Genç yaşında hem eğitim hem de mesleki başarılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle teknik bilgi birikimi ve inovasyon odaklı projelerde aktif yer alıyor.