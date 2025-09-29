Amerikalı müzik prodüktörü, şarkı yazarı ve plak şirketi sahibi Benny Blanco, 8 Mart 1988’de Virginia eyaletinin Reston şehrinde doğdu. Asıl adı Benjamin Joseph Levin olan Blanco, Yahudi kökenli ve müzik dünyasında kısa sürede yıldız haline geldi. Şarkı yazarlığı ve prodüktörlükte gösterdiği başarılarla pop müzik dünyasının en etkili isimlerinden birine dönüştü. Blanco’nun kariyeri, ünlü prodüktör Dr. Luke ile yaptığı çalışmalar sayesinde hızlı bir ivme kazandı; Max Martin gibi isimlerle çalışarak global başarı elde etti.

Benny Blanco kimdir?

Blanco, Katy Perry, Rihanna, Britney Spears, Maroon 5, Kesha, Justin Bieber ve Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü sanatçıların pek çok hit şarkısına imza attı. “I Kissed A Girl”, “Teenage Dream”, “Tik Tok”, “Love Yourself” gibi listelerde zirveye çıkan pop parçalarının arkasındaki yaratıcı isimlerden biri. Blanco’nun etkisi, modern pop müzik akımlarının şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Müzik dışında gastronomiyle de ilgilenen Benny Blanco, YouTube üzerinden yemek videoları yayınlıyor ve bir yemek kitabı yayımladı. “Friends Keep Secrets” ve “Mad Love Records” adlı müzik şirketlerinin kurucu ortağı olan Blanco, yeni yetenekleri keşfetme ve müzik prodüksiyonu alanında başarılı bir kariyere sahip. 2023’te Selena Gomez’le başlayıp 2025’te evliliğe giden ilişkisiyle müzik ve magazin dünyasının gündeminde yer aldı.

Benny Blanco, halen Los Angeles’ta yaşamını sürdürüyor. Prodüktörlük, şarkı yazarlığı ve girişimcilik alanlarında aktif olarak çalışıyor, hem müzik hem yaşam tarzı projelerinde adından söz ettiriyor. Blanco, Selena Gomez ile evliliğiyle birlikte global pop kültüründe hem müziğin hem de sanat dünyasının başarılı ve yenilikçi figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.