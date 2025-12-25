Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, dikkat çeken bir olaya imza attı. Gülkoparan ile bir benzin istasyonu marketi kasiyeri arasında yaşananlar kamuoyunun gündemine oturdu. Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın bir marketin kasiyerini tehdit ettiği iddiası geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"

Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan ile marketin kasiyeri arasında yaşananlar sosyal medyaya yansırken, görüntüler kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kerem Gülkoparan'ın, "Oğlum ne gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Komik bir şey yok? Benim kim olduğumu biliyor musun sen gülüyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan: Çıktıktan sonra araştırın tamam mı? Senin de mesai çıkışını bekleyeceğim sabah. Eğer ben onu sabah buradan almazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. Bak hepiniz şahit olun. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım aynı zamanda. Seni yarın rezil etmezsem sosyal medyada adım Kerem değil." dediği görüldü.

Burak Kılıç: "Buyursun alsın bakalım alabiliyorsa çocuğu!"

Yaşanan olayla ilgili olarak Son Mühür'e açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, "Tamamen Zafer Partisi'nin mevcut insan profilini özetleyen bir olaydır bu. Bu noktada tavizsiz açıklamalar yapacağım. Çünkü, sosyal medyadan özellikle sahte hesaplarla herkese istedikleri her ağır küfürü edebileceklerini düşünen, hiçbir saygı ve değer normu taşımayan; hiçbir gelenek, görenek örf ve adet bilmeyen, son derece ahlaksız ve rezil bu güruhun ilçe başkanının böyle davranması son derece normal. Kendisini sabah oradan aldıracağını söylüyor, gözlüklerini lens yapacağını söylüyor. Yanında bekledik. Ben birkaç saat, arkadaşlarım sabaha kadar yanında beklediler. Kendisini davet ediyoruz. Buyursun alsın bakalım alabiliyorsa çocuğu." ifadelerini kullandı.

Görevden alınması gerekiyor mu?

Gülkoparan'ın görevden alınması gerekip gerekmediği hakkında da konuşan Kılıç, "Normal bir parti olsa alması gerekir. Zafer Partisi'nden beklemiyorum ama. Yazılı olmayan bazı kurallar vardır. Son derece uygun buldum Zafer Partisi için." dedi.

Gülkoparan'dan ilk açıklama!

Yaşanan olayın ardından Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, DNZ Haber'e açıklamalarda bulundu. Gülkoparan, "Kasa görevlilerinin alaycı tavırları ve 'Sen kimsin' şeklindeki tahrikleri sonucu sinirlerime hakim olamadım. Videoda sadece benim tepkim var; ancak olayın öncesi ve uzlaşmayla sonuçlandığı anlar bilinçli olarak kesilmiş. Partimin zarar görmemesi adına gerekirse istifa ederim. Ancak şahsımı hedef alan bu yanıltıcı paylaşımlara karşı duruşum nettir. Görüşümü almadan, olayı araştırmadan ve sadece görüntüleri adres göstererek paylaşım yapanlar ile şahsıma hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundum. Yargı süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.