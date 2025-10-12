Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi işbirliğiyle, Efes Tarlası Yaşam Köyü içerisinde yer alan Toprak Okulu’nda çiftçilere yönelik hayati önem taşıyan ücretsiz Toprak Analizi Eğitimi düzenlendi. Tarımsal üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen bu eğitimde, üreticilere topraklarını doğru tanıma ve modern tarım tekniklerini uygulama yolları anlatıldı. Proje, hem çevreyi korumayı hem de üretici maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Doğru gübreleme için toprak analizi şart

Eğitimin ana konuşmacısı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ayşen Duman, üreticilere İzmir’deki tarımsal alanların mevcut durumu ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün sunduğu destekler hakkında detaylı bilgiler verdi. 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Toprak Analiz Laboratuvarı ile çiftçilerin toprak yapısını anlamasını ve en doğru tarım metotlarını kullanmasını hedeflediklerini belirten Dr. Duman, eğitim sonrası üreticilerden alınacak toprak numunelerinin laboratuvarda analiz edileceğini ve sonuçlara göre kişiye özel gübreleme önerileri sunulacağını ifade etti.

Yanlış gübreleme çevreye ve üretime zarar veriyor

Dr. Ayşen Duman, toprak analizi yapılmadan bilinçsizce gerçekleştirilen gübreleme uygulamalarının sadece toprağın verimini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda hava ve su kaynaklarını da ciddi şekilde kirlettiğine dikkat çekti. "Üretici toprağının yapısını, besin değerini bilmezse, ekinler yoğun bir şekilde hastalıklara maruz kalır. Bu da ne yazık ki fazla miktarda tarım ilacı kullanımına yol açar. Sonuç olarak havamız, toprağımız ve suyumuz olumsuz etkilenir," diyen Duman, projenin amacının doğru miktarda ve doğru zamanda uygulama yapılmasını sağlayarak hem çevreyi korumak hem de üreticinin gereksiz ilaç ve gübre maliyetlerini minimize etmek olduğunu vurguladı.

Su tasarrufu ve ürün deseni belirlemede kritik rol

Toprak analizinin sadece gübreleme değil, aynı zamanda hayati önem taşıyan su tüketimi açısından da kritik bir rol üstlendiğini belirten Dr. Duman, iklim değişikliği nedeniyle azalan yağış miktarları karşısında üreticilerin yaşadığı zorluklara değindi. Analiz sonuçları sayesinde vahşi sulama sistemlerinin önüne geçilmeye çalışıldığını, böylece hem su tüketiminin azaltıldığını hem de verimlilik artışı sayesinde çiftçilerin daha yüksek gelir elde etmelerinin sağlandığını ifade etti. Ayrıca toprak yapısı, pH, kireç ve tuz oranları gibi parametrelerin bilinmesinin, üreticilere ne tür ürünler yetiştirecekleri konusunda yol gösterdiğini, yani ideal ürün deseninin belirlenmesine olanak tanıdığını ekledi. Duman, tüm İzmirli üreticileri bu ücretsiz analiz hizmetinden faydalanmaya davet etti.

Üreticilerden memnuniyet vurgusu

Projenin Buca’daki Fırat Yaşayan Parkı’nda bulunan laboratuvarlarında hizmet verdiğini hatırlatan Dr. Duman, ilçe belediyeleri, ziraat odaları ve kooperatiflerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti ve Selçuk’ta başlayan bu hizmetin diğer İzmir ilçelerinde de yaygınlaştırılacağını duyurdu. Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, eğitimin çiftçilerin bilinçlenmesi ve doğru gübreleme tekniklerini öğrenmesi açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Eğitime katılan üretici Zarife Çelik Güven ise "Tarlalarımızda daha önce hiç analiz yapılmamıştı. Bu eğitim bizi çok aydınlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz," diyerek memnuniyetini dile getirdi.