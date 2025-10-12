Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyes’nin özellikle Alsancak, Göztepe ve Güzeyalı’da evlerin önünü paralı otoparka çevirdiğini vurgulayarak, belediyenin evlerin önündeki caddeleri ücretli otoparka çevirdiğini savundu.

“Evinin önü artık otopark, cadden haraca döndü”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin evlerin önündeki caddeleri ücretli otoparka çevirerek, vatandaşın cebine göz diktiğini savunan AK Partili Mehmet Sait Başdaş, “Evinin önü artık otopark, cadden haraca döndü. Alsancak’ta, Göztepe’de, Güzelyalı’da aracın varsa yandın. İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de evlerin önündeki caddeleri ücretli otoparka çevirerek vatandaşın cebine göz dikti.” diye konuştu.

“Vatandaşı değil, kasayı düşünen bu anlayış İzmir’de artık iflas etmiştir”

Son olarak, Büyükşehir’e bağlı İZELMAN ekiplerinin kapı kapı dolaşıp ‘abonelik başvurusu yapın’ şeklinde vatandaşları sıkıştırdığını iddia eden AK Partili Başdaş, belediyenin vatandaşı değil kasayı düşündüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“İZELMAN ekipleri kapı kapı dolaşıp ‘abonelik başvurusu yapın’ diyor. Yani evinin önüne park ettiğin araban için artık belediyeye haraç verir gibi para ödeyeceksin. Bu mudur sosyal belediyecilik? Bu mudur halka hizmet? Vatandaşı değil, kasayı düşünen bu anlayış İzmir’de artık iflas etmiştir.”