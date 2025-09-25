Selçuk Tepeli, 25 Eylül Perşembe akşamı Now TV ana haber bültenini özel bir sebepten dolayı sunmadı. Bu akşama özgü bir durum nedeniyle yayında yer almadığı öğrenildi. Kanal yönetimi ve resmi kaynaklardan gelen bilgiye göre, Selçuk Tepeli yarın akşam NOW TV ana haber bülteninde ekranlara yeniden dönecek. Düzenli yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. İzleyiciler, Selçuk Tepeli’yi 26 Eylül Cuma akşamı saat 19.00’da ekranda yeniden görebilecek. Bugünkü kısa aranın dışında Selçuk Tepeli’nin sunuculuğu görevine devam edeceği belirtildi.

Selçuk Tepeli neden yok?

Now TV’de yaklaşık 4,5 yıl boyunca ana haber bülteninin yüzü olan Selçuk Tepeli, 2020’de Fatih Portakal’ın ayrılmasından sonra ekrana çıkmaya başlamıştı. Programdaki eleştirel üslubu, canlı yayında gündeme dair sert çıkışları ve “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” adlı bölümüyle dikkat çekiyordu.

25 Eylül akşamı Now TV ana haberi Selçuk Tepeli sunmadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, yarın yeniden ekranda olacak. Şu an için Now TV bülteninde yeni sunucu geçici olarak görev yapıyor ve Selçuk Tepeli’nin ayrılığı izleyici ve medya ortamında tartışılmaya devam ediyor.

Selçuk Tepeli'nin yerine bu akşam anahaber bültenini Ozan Gündoğdu sundu.

Selçuk Tepeli kimdir?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu, yüksek lisansını ise Fransa’da IEP Rennes’de Avrupa Birliği ve kamu hareketleri üzerine tamamladı. Gazetecilik kariyerine Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi dergilerde yayın yönetmeni olarak başladı. Televizyonculuğa Habertürk TV’de geçti ve burada genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra, Ceyda Karan’la birlikte “Eksen” ve “Gün Başlıyor” gibi programları sundu.

2020 yılında Fatih Portakal’ın kanaldan ayrılmasıyla, FOX Ana Haber bülteninin yeni sunucusu olarak ekrana geldi. Program, kanalın adının değişmesiyle birlikte “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” adıyla devam etti. Tepeli, haber bülteninin sonunda ekrana getirdiği “Bir Dakika” adlı bölümüyle, gündeme dair yorumları ve eleştirel üslubuyla tanındı. Yaptığı canlı yayın performansları, ciddi ve tarafsız haber sunumu, gündemdeki olaylara samimi yaklaşımıyla izleyicilerden geniş bir beğeni gördü.

Selçuk Tepeli, medya sektöründe yaklaşık 30 yıllık bir deneyime sahip. Yazılı ve görsel basında, haber dilinin gelişimine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Fransızca ve İngilizce bilen Tepeli evli ve iki çocuk babası. Meslek hayatı boyunca bağımsız gazetecilikten ödün vermeden ve haberde objektif kalmayı hedefleyerek çalıştı. Hem gazetecilik hem de televizyon sunuculuğunda aldığı görevlerle Türk medya dünyasında saygın bir yer edindi.