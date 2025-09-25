Özellikle Instagram’da moda, güzellik ve yaşam tarzı üzerine videolar ve paylaşımlar yapıyor. Genç yaşına rağmen sosyal medyada oluşturduğu etki, onu yeni nesil fenomenler arasında önemli bir konuma taşıdı.

Gizem Kaya kimdir?

Gizem Kaya’nın tam yaşı hakkında net bir bilgi bulunmasa da, “genç fenomen” olarak tanımlanıyor ve 20’li yaşlarının sonunda olduğu belirtiliyor. Aslen nereli olduğu ile ilgili de detaylı bir bilgi kamuoyuna yansımamış durumda. Ancak İstanbul’da yaşamını sürdürdüğü ve sosyal medya odaklı kariyerini de burada inşa ettiği biliniyor. Son dönemde adını magazin dünyasında daha da görünür kılan olay ise, Mayıs ayında Tolga Akış’tan Lizbon’da aldığı evlilik teklifi ve ardından gelen sade nikâh oldu. Çiftin düğün ve özel anlarına dair paylaşımlar sosyal medya ve magazin platformlarında geniş ilgi buldu.

Kariyerine “sosyal medya fenomeni” olarak başlayan Gizem Kaya, marka iş birlikleri, reklam kampanyaları ve dijital içerik üretimiyle gelir elde ediyor. Moda ve güzellik sektörlerinde markalarla çalışıyor, takipçilerine sık sık yeni stil trendleri ve günlük hayatına dair öneriler sunuyor. Daha önce şarkıcı Uzi ile kısa süreli bir ilişki yaşaması da magazin gündeminde konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Son olarak Manifest grubunun kurucusu ve Hypers Medya’nın sahibi Tolga Akış ile evlenen Gizem Kaya, ilişkisi ve özel hayatı dışında dijital dünyadaki üretkenliğiyle de tanınıyor. Günümüzde hem sosyal medya fenomeni hem de içerik üreticisi kimliğiyle öne çıkıyor.