İzmir doğumlu olan Lara Tümer Paşalı, eğitim hayatının önemli bir bölümünü Kanada'da geçirdi. Kanada'nın Toronto şehrindeki Seneca Koleji'nden erken çocukluk eğitimi alanında diploma aldı. Montessori eğitimi ve ikinci dil olarak İngilizce (ESL, TESOL, TEFL) sertifikalarına sahip olan Paşalı, bir dönem Kanada'da öğretmenlik yaptı.

Lara Tümer Paşalı kaç yaşında ve nereli?

Lara Tümer Paşalı'nın doğum yılına dair farklı kaynaklar farklı bilgiler veriyor. Bazı kaynaklara göre 1990, bazılarına göre ise 1995 doğumlu olan Paşalı'nın kesin yaşı net olarak bilinmiyor. Sosyal medyada 2024 yılında yaptığı "Welcome 34" paylaşımıyla 1990 doğumlu olduğu yönündeki iddialar güçlendi. Doğum günü 6 Nisan olan Lara Paşalı, Koç burcudur. İzmir doğumlu ve aslen İzmirli olan Paşalı, şu anda İstanbul'da yaşıyor.

Lara Tümer ne iş yapıyor?

Eğitimci geçmişinin ardından Türkiye'ye dönen Lara Tümer Paşalı, günümüzde aktif bir şekilde sosyal medya içerik üreticiliği yapıyor. Instagram'da @lara_pasali kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Paşalı, yaşam tarzı, güzellik, seyahat ve aile odaklı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde influencer kimliğiyle de öne çıkıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Lara Paşalı, takipçileri tarafından ünlü Macar model Barbara Palvin'e benzetiliyor.

Selahattin Paşalı ile nasıl tanıştılar?

Çiftin tanışma hikâyesi 2015 yılına dayanıyor. Lara Tümer ve Selahattin Paşalı, Craft Tiyatro'da aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldı. Lara Paşalı'nın anlattığına göre ilk görüşte etkilendiği Selahattin Paşalı ile ilişkileri hemen başlamadı. Mezuniyetten yaklaşık beş yıl sonra, 2020'de yolları tekrar kesişen çift romantik bir ilişkiye adım attı. İki yıllık birlikteliğin ardından 2022'de Bodrum'da evlendiler.

Çiftin çocuğu var mı?

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer Paşalı çiftinin Leyla Pera adında bir kız çocukları bulunuyor. Pera, 1 Temmuz 2022'de dünyaya geldi. Lara Paşalı, sosyal medya hesabında kızıyla birlikte annelik deneyimlerini, çocuk bakımı önerilerini ve aile yaşamından kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Erken çocukluk eğitimi alanındaki uzmanlığını ve Montessori yaklaşımını ebeveynlik sürecine de yansıtan Paşalı, bilinçli annelik profiliyle dikkat çekiyor.

Selahattin Paşalı kimdir?

2 Şubat 1990'da İzmir'in Bodrum ilçesinde doğan Selahattin Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol takımına transfer oldu. Üniversite eğitimini Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamlayan Paşalı, 25 yaşında İstanbul'a dönerek Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. 2017'de Kalp Atışı dizisiyle ekrana adım attı. Aşk 101, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Ömer ve son olarak NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinde Nüzhet karakteriyle büyük beğeni topladı. Sinema tarafında ise Kurak Günler filmindeki performansıyla 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.