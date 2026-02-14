Yeni sezon üç aşamadan oluşuyor: Extreme Measures, Nightfall ve Hunter/Prey. Her aşama yaklaşık bir ay sürecek ve toplamda üç aylık bir içerik takvimi sunacak. Lansmanla birlikte yayınlanacak büyük güncelleme ise silah dengesi ve kararlılık iyileştirmeleriyle oyun deneyimini doğrudan etkileyecek.

Sezon 2 ile gelen yenilikler

İkinci sezon hem ana oyun Battlefield 6 hem de ücretsiz battle royale modu REDSEC için kapsamlı içerik getiriyor. Lansmanla birlikte büyük bir güncelleme olan Oyun Güncellemesi 1.2.1.0 da yayınlanacak. Bu yama, otomatik silahlar için geri tepme ayarlamaları başta olmak üzere yüzlerce hata düzeltmesi ve denge değişikliği içeriyor.

Battlefield 6 için yeni içerikler

Sezon 2, iki yeni harita ile geliyor. Bunlardan ilki büyük ölçekli çatışmalara uygun Contaminated haritası, diğeri ise yalnızca piyade savaşına odaklanan Hagental Üssü haritası. Sezonun hikaye anlatısı Pax Armata ve NATO grupları arasındaki çatışmayı bir Alman hava üssüne taşıyor.

Yeni araçlar arasında uzun zamandır beklenen AH-6 Little Bird keşif helikopteri, Dirt Bike ve LTV yer alıyor. Silah cephesinde ise VCR-2 (taarruz tüfeği), M121 A2 (hafif makineli tüfek), GRT-CPS (nişancı tüfeği), CZ3A1 (hafif makineli tabanca), VZ. 61 (tabanca) ve Kapok 14" pala oyuna ekleniyor.

Üç sınırlı süreli mod da oyunculara farklı deneyimler sunacak: kimyasal savaşa odaklanan VL-7 Strike, gece görüş mekaniğiyle oynanan Nightfall ve Augur Operasyonu.

REDSEC tarafındaki yenilikler

Ücretsiz battle royale modu REDSEC de yeni sezondan nasibini alıyor. Gauntlet Altered State, Synthesis, Gauntlet Nightfall sınırlı süreli modları ve doğrulanmış mod olarak Battle Royale Duos ekleniyor. Yeni harita olarak Savunma Test Kompleksi 3 (Fort Lyndon) geliyor. AH-6 Little Bird ve Dirt Bike gibi araçlar ile tüm yeni silahlar REDSEC'te de kullanılabilecek.

Topluluk geri bildirimleri belirleyici oldu

Sezonun ertelenmesi başlangıçta oyuncular arasında soru işaretleri yaratsa da geliştiricilerin Battlefield Labs üzerinden gelen topluluk geri bildirimlerini dikkate alarak içerikleri iyileştirdiği belirtildi. Özellikle gece görüşlü oyun modu ve kimyasal savaş mekanikleri, oyunculara alışılmışın dışında bir deneyim vaat ediyor. İkinci sezonun başarısı, yeni harita ve modların topluluk tarafından nasıl karşılanacağına bağlı olacak.