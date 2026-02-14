Fatma Girik'in hastalık sürecinde yanından hiç ayrılmayan Ahu Turanlı, efsane oyuncunun manevi kızı olarak tanınıyor. Gayrimenkul sektöründe çalışan Turanlı, Fatma Girik'in vefatının ardından miras tartışmalarıyla adından sıklıkla söz ettirdi.

Fatma Girik'in vasiyeti ne oldu?

Fatma Girik, Kovid-19 virüsüne bağlı zatürre teşhisiyle uzun süre tedavi gördüğü hastanede 24 Ocak 2022'de hayata gözlerini yummuştu. Efsane oyuncunun ardından vasiyeti açıklanmış ve miras paylaşımı aile içinde büyük tartışmalara neden olmuştu. Fatma Girik, mal varlıklarını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bırakmıştı.

Mirastan pay alamayan kardeşi Günay Girik ise vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Mahkeme, Günay Girik'in açtığı davanın reddine karar vererek Fatma Girik'in vasiyetini geçerli saydı.

Fatma Ahu Turanlı kimdir?

Fatma Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kız kardeşi Müyesser Turan'ın kızıdır. Yani Fatma Girik'in yeğeni olan Ahu Turanlı, aynı zamanda efsane oyuncunun manevi kızı olarak bilinmektedir.

Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde satış danışmanı olarak çalışmaktadır. Fatma Girik'in hastalık sürecinde en yakınında bulunan isim olan Turanlı, efsane oyuncunun son anlarında da yanından ayrılmamıştır.

Fatma Girik'in neyi oluyor?

Fatma Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kız kardeşi Müyesser Turan'ın kızı olması nedeniyle yeğenidir. Ancak aralarındaki bağ kan bağının çok ötesindeydi. Fatma Girik, yeğeni Ahu Turanlı'yı manevi kızı olarak görmüş ve gayrimenkul varlıklarının yarısını ona bırakmıştır.

Miras davası nasıl sonuçlandı?

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vasiyetnamesinin iptalini talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi reddederek vasiyetin geçerliliğini teyit etti. Bu karara göre Fatma Girik'in mal varlıkları, vasiyetinde belirttiği şekilde yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik arasında eşit olarak paylaşılacak.