Yabani çilek olarak bilinen Fragaria vesca, bu yıl verimsizlik nedeniyle rekor fiyatlara ulaştı. Doğal ortamından koparıldığında besleyici özelliklerinin bir kısmını kaybeden meyve, gurme mutfakların pahalı bileşeni haline geldi.

Ormanlık alanlarda, çimenliklerde ve yaklaşık 1500 metre rakıma kadar olan dağ yollarında kendiliğinden yetişen yabani çilek, mayıs ayıyla birlikte doğanın en lezzetli sürprizlerinden biri olarak orataya çıkıyor.. Ancak bu yıl adı lezzetinden çok fiyatıyla konuşuluyor. Meyvenin rekolte düşüklügü, kilogram fiyatını 8 bin TL seviyesine kadar taşıdı.

Küçük ve narin yapısıyla bilinen bu meyve, özellikle gurme çikolata üreticilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha önce kilogramı 4 bin TL civarında olan orman çileği için üreticiler artık iki katı bedel ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, reçel ve marmelat gibi ürünleri de lüks tüketim sınıfına yaklaştırıyor.

Bahçeye taşındığında neden değişiyor

Tarım uzmanları, yabani çileğin en ilginç yönünün evcilleştirilememesi olduğunu söylüyor. Doğal ortamından sökülüp bahçeye dikildiğinde bitki yaşamaya devam etse bile, meyveler aynı besleyici ve tıbbi özellikleri göstermeyebiliyor. Uzmanlara göre orman koşulları, stres faktörleri ve toprak yapısı meyvenin antioksidan kapasitesini artırıyor.

Küçük ama besin değeri yüksek

Yabani çileğin 100 gramında yaklaşık 32 kalori bulunuyor. C vitamini ve lif açısından zengin olan bu minik meyve, sağlık yönüyle de dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişmesi ve yetiştirilemiyoor olması ise onu daha da değerli kılıyor.