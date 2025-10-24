Son Mühür/ Osman Günden - Bayraklı Belediyesi, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteğinde bulundu. Başkan İrfan Önal, “Okullara yapılan spor desteği, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır” dedi.

Öğrencilere sporda tam destek

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulların spor alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Program kapsamında talepte bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemeleri dağıtıldı.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen programda, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün ve şube yöneticileri bir araya geldi. Büdün, sağlanan destek nedeniyle Başkan Önal’a teşekkür etti.

Malzemeler okullara teslim edildi

Program kapsamında futbol, voleybol ve basketbol topları ile antrenman çanakları, huniler, koordinasyon merdivenleri ve çemberleri gibi ekipmanlar Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara teslim edildi.

“Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda karakter gelişimine katkı sağlayan bir alan olduğunu belirterek şunları söyledi: “Spor, çocuklarımıza disiplin, paylaşma ve takım ruhu kazandırır. Okullarımıza yaptığımız bu destek, gençlerimizin daha sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Spora yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyor, Bayraklı’da sporu ve sporcuları desteklemeye devam ediyoruz.”