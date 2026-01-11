Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde çeşitli basın mecralarında yer bulan ve özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri yakından ilgilendiren "27 yaş sınırı" iddialarına yönelik kapsamlı bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Bakanlık, destek eğitim hizmetlerine yönelik herhangi bir yaş kısıtlamasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, kamuoyunda infiale yol açan haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmen ilan etti.

Eğitimde yaş sınırı iddialarına resmi yalanlama

Bakanlık kaynaklarından edinilen detaylı bilgilere göre, özel gereksinimli vatandaşların yararlandığı destek eğitim süreçlerinde mevcut mevzuatın dışına çıkan bir düzenleme yapılmadı. "Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirten yetkililer, bireylerin hak kazandıkları eğitim hizmetlerini mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kesintisiz bir şekilde almaya devam ettiğini altını çizerek hatırlattı.

Teknik aksaklıklar yanlış anlaşılmalara yol açtı

Bazı kullanıcıların sistem üzerinde başvurularını görememesi ya da kayıtların pasif duruma düşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, bu durumun bir politika değişikliğinden değil, tamamen sistemsel yoğunluk veya teknik problemlerden kaynaklanabileceğine işaret etti. Dijital altyapıda yaşanabilecek geçici görüntüleme sorunlarının bir hak kaybı olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade eden bakanlık, herhangi bir uygulama değişikliğinin veya yeni bir yaş sınırlaması getiren düzenlemenin gündemde dahi olmadığını kesin bir dille belirtti.

Mevcut düzenlemeler aynen devam ediyor

Bakanlık yetkilileri, özel eğitim camiasını ve aileleri tedirgin eden bu tarz dezenformasyon içerikli haberlere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Destek eğitimlerine dair uygulama esaslarının bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve kapsayıcılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kamuoyunun manipülatif paylaşımlar yerine resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini kaydeden MEB, özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkının korunmaya devam edeceğini bir kez daha yineledi.