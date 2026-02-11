Son Mühür/Cumhur Erkek- 2017 yılında Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın vasiyeti, 9 yıldır tam anlamıyla yerine getirilemedi. Henüz 3 yaşındayken kendisini terk eden anne ve babası yerine, vasiyetnamesinde tüm haklarını kendisini büyüten amcası Ali Elmacı’ya bırakan şehidin bu isteği, bürokrasi ve hukuk engeline takıldı.

Tazminat aldı maaşı alamıyor

Şehit Elmacı’nın askere giderken imzaladığı resmi vasiyetname üzerine açılan davada mahkeme, şehitlik tazminatının amca Ali Elmacı’ya ödenmesine karar verdi. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Vasiyetnamenin noter huzurunda yapılmadığı" gerekçesiyle şehit maaşını amcaya vermeyi reddederek, ödemeyi şehidi terk eden anne ve babaya yapmaya devam ediyor.

'Sarayın önünde oturacağım'

Yeğeninin mezarında huzur bulamadığını belirten amca Ali Elmacı, adaletin tecelli etmesi için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gideceğini vurguladı. Yaşadığı sürece tepki gösteren Elmacı, 'Sokağa terk eden aile, yeğenim şehit olunca hak sahibi oldu. Mahkeme tazminatı bana verdi ama SGK 9 yıldır maaşı onlara ödüyor. Bu kabul edilemez! Yeğenimin vasiyeti yerine gelmediği her gün kemikleri sızlıyor. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum; gerekirse Saray’ın önünde oturma eylemi yapacağım" dedi.

'Kördüğümün çözülmesini bekliyor

Vasiyetin baskı altında olmadan, resmi bir askeri birlik çatısı altında imzalandığına dikkat çeken Ali Elmacı, emsal niteliğindeki bu davanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Şehidin mirası üzerindeki bu "Kördüğümün" çözülmesi için gözler şimdi üst mahkemeden gelecek karara çevrilmiş durumda.