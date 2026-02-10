Dizinin 49. bölümde nefes kesen anlar yaşandı. Boran ile yaşanan çarpışmanın ardından araç kontrolden çıktı ve uçurumun dibine düştü. Alya her şeye rağmen olay yerine koştu ancak kanlar içinde yatan Cihan son nefesini verdi.

Uzak Şehir Cihan öldü mü

Dizinin 49. bölümünde gerçekleşen trafik kazası sonrasında Cihan karakterinin hayatını kaybettiği gösterildi. Boran'ın çarpması üzerine uçuruma yuvarlanan araçtan sağ çıkamayan Cihan, Alya'nın kollarında gözlerini hayata yumdu. Yayınlanan 50. bölüm fragmanında da Cihan'a yer verilmemesi ölüm iddialarını güçlendirdi.

Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu

Cihan karakterinin dizinin temel yapı taşlarından biri olduğu göz önüne alındığında, kalıcı bir veda senaryosu soru işaretleri doğuruyor. Sektör içi değerlendirmelere göre böylesine merkezi bir rolün ancak final aşamasında sonlandırılabileceği düşünülüyor. Mevcut veriler ışığında Cihan'ın Alya'yı koruma mücadelesini sürdürmek adına ekranda kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Kesin cevap 50. bölümde netleşecek.

Ozan Akbaba kimdir

9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ın Benliahmet köyünde dünyaya gelen Ozan Akbaba, Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olan sanatçı, eğitim hayatı boyunca tiyatroya yoğun ilgi gösterdi.

Televizyon kariyerine 2006 yılında Kırık Kanatlar dizisiyle adım atan oyuncu, ardından Kavak Yelleri, Cennetin Sırları ve Kuzey Güney gibi popüler yapımlarda rol aldı. 2015-2021 yılları arasında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Sinema alanında da aktif olan Akbaba, Bir Hikayem Var, Yarım Kalan Mucize, Abluka ve Sadık Ahmet gibi filmlerde izleyiciyle buluştu. Oyunculuğun yanı sıra film müzikleri besteciliği yapan sanatçı, çok yönlü bir kariyer çiziyor.

2017 yılında Buket Akbaba ile evlenen Ozan Akbaba'nın bu evlilikten bir oğlu bulunuyor. Şu anda Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncu, 43 yaşında.