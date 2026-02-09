Bahar Şahin Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz rolüne hayat veriyor. Seyirciler genç oyuncunun daha önce hangi projelerde yer aldığını ve kişisel hayatını merak ediyor. İşte Bahar Şahin hakkında bilinmeyenler...

Bahar Şahin kimdir?

4 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Elif Bahar Şahin 28 yaşında. Aslen Artvinli. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı.

Genç oyuncu, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüdü. Tiyatro deneyimi sayesinde oyunculuk becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Bahar Şahin hangi dizilerde oynadı?

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Bu projeyle sektöre adım atan Şahin, ardından farklı yapımlarda rol aldı.

Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. Sinema ve televizyonda kendini kanıtlayan oyuncu, her geçen gün daha geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2019-2020 yılları arasında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı. Bu rol, Bahar Şahin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında

Aynı Yağmur Altında, ATV'nin 2026 yılının dikkat çeken yapımlarından biri olarak ekranlara geldi. Dizi, farklı hayatlardan gelen karakterlerin yollarının kesişmesini konu alıyor.

Yapımda Bahar Şahin'in yanı sıra Nilsu Berfin Aktaş, Alina Boz gibi başarılı isimler de yer alıyor. Dizi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Bahar Şahin, Beliz karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor. Genç oyuncunun bu roldeki performansı merakla takip ediliyor.