Son Mühür- İzmir’in Seferihisar ilçesinde belediye ekipleri yaş almış bireylerin hareketli yaşamını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde çeşitli egzersizler yapıldı. Uzmanlar eşliğinde gerçekleşen aktivitelerin ardından huzurevi sakinleriyle sohbet edildi, birlikte vakit geçirildi.

Seferiçınar’da sosyal hayat devam ediyor

Seferihisar Belediyesi, yaş almış vatandaşlara yönelik çalışmalarını yalnızca özel günlerle sınırlı tutmuyor. Seferiçınar Yaş Alma Merkezi çatısı altında düzenlenen atölye, kurs, kültür-sanat etkinlikleri ve fiziksel aktivitelerle yaş almış komşuların sosyal yaşamın içinde daha aktif yer almaları destekleniyor. Merkez, aynı zamanda bir araya gelmek, yeni uğraşlar edinmek ve birlikte üretmek isteyen yaş almış vatandaşların buluşma noktası oluyor.

“Çalışmalarımızı Seferihisar’ın her noktasında sürdüreceğiz”

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yaş almış vatandaşların hayatın her alanında yanında olduklarını belirterek, “Seferihisar, yaşlı dostu kent anlayışını uzun yıllardır sürdüren bir kent. Biz de bu anlayışı güçlendirerek devam ettiriyoruz. Seferiçınar Yaş Alma Merkezimiz, yaş almış komşularımızın yalnızca vakit geçirdiği bir yer değil; sosyalleşebildikleri, kültürel etkinliklere ve fiziksel aktivitelere katılabildikleri, birlikte üretebildikleri önemli bir buluşma noktası.

Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında da Sığacık ve Ürkmez’deki huzurevlerinde yaşayan komşularımızla bir araya gelerek güzel bir günü paylaştık. Yaş almış komşularımızın sosyal hayatın içinde daha aktif yer almalarını destekleyen çalışmalarımızı Seferihisar’ın her noktasında sürdüreceğiz” dedi.