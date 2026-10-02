Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi, olası afetlerin önüne geçmek amacıyla başlattığı saha eğitimlerine bir yenisini ekledi. Sığacık Sosyal Tesisleri’nde toplanan Kaleiçi esnafı, yangın anında saniyelerle yarışmanın ve doğru müdahalelerin inceliklerini uzmanından öğrendi.

Gündelik hayatın akışında göz ardı edilen basit bir kıvılcım, tarihi dokusuyla bilinen Kaleiçi için büyük bir tehdit. Belediye ekipleri tam da bu riske dikkat çekmek için harekete geçti.

Paniğe yer yok: İlk müdahale hayat kurtarıyor

Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yönettiği çalışmada, alevlerin ortasında soğukkanlı kalmanın yolları anlatıldı. Esnaf, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımını uygulamalı olarak gözlemledi.

Göstermelik bir bilgilendirme değildi bu. Ekipler, yangının ilk dakikalarında yapılan doğru hamlelerin felaketleri daha büyümeden engellediğini somut örneklerle aktardı. Hazırlık, afet kapıyı çalmadan yapılmalıydı.

"Bilinçli bir Seferihisar için sahadayız"

Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, afet bilincini kentin her noktasına yaymak istediklerini belirtti. Zamanın kritik önemine değinen Gümüş, duruşlarını şu sözlerle özetledi:

"Afetlere karşı atılacak en güçlü adım, öncesinde hazırlıklı olmaktır. Özellikle yangın gibi zamanla yarıştığımız anlarda doğru bilgi hayati fark yaratıyor. Esnafımızdan mahalle sakinlerimize kadar herkesin bu bilince ulaşmasını hedefliyoruz. Ekiplerimizle sahada olmaya, daha dirençli bir Seferihisar inşa etmeye devam edeceğiz."

