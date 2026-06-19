İzmir’de son dönemde gündeme oturan Seferihisar Belediyesindeki imar ve inşaat usulsüzlükleri iddiası üzerine başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü detaylı çalışma sonucunda, aralarında dikkat çeken isimlerin de yer aldığı 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edildiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki inşaat ruhsatları ve imar süreçlerinde rüşvet döndüğü öne sürülüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyıldız gibi kamuoyunun bildiği kişiler bulunuyor.

Operasyonun genişleyerek devam ettiği süreçte, bazı şüphelilerin durumu kesinleşti. Sağlık sorunları olduğu tespit edilen şüpheli S.Y.’nin serbest bırakılmasına karar verilirken, soruşturmanın derinleşmesiyle beraber Nermin Günay’ın da polis ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra bugün sabah saatlerinde şüphelileri adliye binasına götürdü.

6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gidişatını değiştiren yeni delillerle ilgili daha önce kamuoyuna açıklama yapmıştı. Başsavcılık tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verilmişti;

"Belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir."

