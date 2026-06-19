Son Mühür / Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna geri dönmesiyle başlayan tartışmalar, İzmir’de tarihi bir karara yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Mutlak butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir” diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay’ın istifasının ardından İzmir’de 23 yıllık CHP dönemi biterken bu karar, İzmir’de olduğu gibi ulusal siyasette de tartışma dalgası başlattı.

O adım kulisleri hareketlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ın mahkeme kararının ardından istifa eden ilk belediye başkanı olmasının etkisi, Ankara ve İzmir kulislerinde yankılandı. Tugay’ın istifasıyla sadece ‘mutlak butlan’ kararına bir tepki göstermekle kalmadığı sıklıkla dile getirilirken; siyasette ‘üçüncü bir yol’ ya da ‘bağımsız siyasi aktör’ olarak rüzgar estirme hedefi taşıdığına yönelik de pek çok farklı yorumlara yol açtı. Bu süreçte Başkan Tugay’ın bir süre bağımsız olarak yola devam edeceği ifade edilirken ilerleyen süreçte ise kurulması muhtemel yeni siyasi partiye geçebileceği veya yeni bir tepki hareketinin öncülüğünü üstlenebileceği de konuşulan iddialar arasında.

Cumhurbaşkanlığı yarışı için yeni bir aktör doğar mı?

Başkan Tugay’ın bundan sonraki süreçte nasıl hareket edileceği merak edilirken akıllara daha önce kent gündeminde tartışma konusu olan ‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ iddialarını getirdi. CHP içinde ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ noktasında bugüne kadar tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleri zikredilirken; CHP’nin kalesi ve ‘amiral gemisi’ olarak nitelendirdiği İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ın adının adaylık noktasında yüksek sesle dillendirilmeyerek geride tutulması dikkatleri çekiyordu. Tugay’ın istifa hamlesiyle belediye başkanları içinde başı çekmesi, bazı kesimlerde ise ‘vites yükseltme’ adımı olarak değerlendirildi.

Anketler ortaya çıkmıştı

Özellikle geçtiğimiz aylarda ulusal bir araştırma şirketine Tugay’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik bir memnuniyet anketi yaptırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu anket iddiaları gündeme geldiğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyu "Başkanımız Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu değildir. Yapıldığı söylenen anketle uzaktan yakından kurumsal ve kişisel olarak ilgimiz yoktur” sözleriyle yalanlamıştı.