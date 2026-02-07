Son Mühür/ Seçil Ünlü- Seferihisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi, PAL Expocare Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı’nda yürüttüğü çalışmalarla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Aktif yaşam ve sağlıklı yaş alma teması öne çıktı

Yaşlı bakımı, aktif yaşam ve sağlıklı yaş alma temalarıyla düzenlenen PAL Expocare, İzmir’in önemli organizasyon alanlarından biri olan İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Fuar, 7 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

3. Yaş Üniversitesi belgeseli büyük ilgi gördü

Fuar kapsamında, Seferihisar Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi’ne özel hazırlanan belgesel izleyicilerle buluştu. Geniş katılımla gerçekleşen gösterimde; üniversitenin kuruluş süreci, eğitim modeli ve öğrencilerin yaşamlarına kattığı sosyal, kültürel ve zihinsel katkılar ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Dersler ve atölyeler ziyaretçilere tanıtıldı

Belgesel gösteriminin ardından açılan tanıtım alanında, 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında yürütülen tüm dersler ve atölyeler ziyaretçilere tanıtıldı. Katılımcılar, eğitim içerikleri hakkında yetkililerden ve öğrencilerden birebir bilgi alma imkanı buldu.

Nazım Hikmet anısına şiir dinletisi düzenlendi

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, 3. Yaş Üniversitesi seçmeli dersleri arasında yer alan Kitap Kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği şiir dinletisi oldu.

Türk edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet’in 124. doğum yılı anısına düzenlenen dinletide, şairin eserlerinden seçilen şiirler seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, fuar ziyaretçilerinden büyük beğeni topladı.