Son Mühür / ATA Parti Karşıyaka İlçe Örgütü’nde ikinci yönetim süreci tamamlanarak yeni dönem resmen başlatıldı. ATA Parti İzmir İl Başkanlığı’nın yetkili kurullarınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu yeniden şekillendirildi ve görev dağılımı yapıldı. Yeni yapılanma kapsamında Halide Erdak, ATA Parti Karşıyaka İlçe Başkanı olarak göreve başladı. İlçe örgütünde başlatılan bu yeni sürecin; kurumsal devamlılık, örgütsel disiplin ve sahaya dönük siyasal faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleriyle yürütüleceği belirtildi.

“Bir unvan değil, bir sorumluluk”

ATA Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Karşıyaka’da parti bayrağının yeniden dalgalanmasının örgütlü mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ortaya koyduğu ifade edildi. Açıklamada, yeni yönetimin ATA Parti’nin halkçı, Cumhuriyetçi, laik ve kamucu siyaset anlayışını ilçede daha görünür ve etkili hale getireceği vurgulandı. Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Halide Erdak, şu ifadeleri kullandı:

“ATA Parti Karşıyaka İlçe Örgütü olarak; kişisel beklentilerin değil; kamusal sorumluluğun esas alındığı bir siyasal anlayışla yola çıktık. Karşıyaka’da; halkın söz sahibi olduğu; örgütlü mücadelenin güçlendiği; Cumhuriyet değerlerinin tavizsiz savunulduğu bir siyasal hattı birlikte büyüteceğiz. Bu görevi; bir unvan değil; Karşıyaka halkına karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

“İlkeler temelinde siyaset vurgusu”

İzmir İl Başkanlığı’nın açıklamasında ayrıca, göreve başlayan İlçe Başkanı Halide Erdak ve yeni yönetim kuruluna başarı dilekleri iletilirken, önceki dönemlerde görev alarak örgütlenme sürecine katkı sunan tüm parti emekçilerine teşekkür edildi. Parti yetkilileri, Karşıyaka İlçe Örgütü’nün yeni yönetimiyle birlikte yerel siyasal çalışmaların ivme kazanacağını ve İzmir genelindeki örgütlenme hedeflerine güçlü katkı sunacağını ifade etti. Açıklamada, ATA Parti’nin kişilerden bağımsız olarak ilkeler temelinde siyaset yürüttüğü ve temel hedefinin Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak olduğu vurgusu da yinelendi.