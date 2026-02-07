İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Ödemiş-Salihli kara yolunda toprak kaymasına yol açtı. Sabah erken saatlerde yaşanan olay nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden araç geçişine açıldı.

Toprak ve taşlar karayolunu kapladı

Alınan bilgilere göre, saat 06.00 civarında yolun ikinci kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu toprak ve taşlar kara yolunu kapladı. Yağışların etkisiyle oluşan kayma sonrası trafik dururken, durumun bildirilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin yaklaşık üç saat süren temizlik ve güvenlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.