Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ve birinci yılını geride bırakan Kent Söyleşileri, 2026 programına güçlü bir içerikle başladı.

Şair ve yazar Hidayet Karakuş, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon’da dinleyicilerle buluştu. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını İbrahim Aktaş üstlendi.

“Karanlıktan Aydınlığa”: Tanıklık, şiir ve umut

“Karanlıktan Aydınlığa” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Karakuş, edebiyat serüveninin yanı sıra Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran olaylara değindi.

Madımak Oteli’ndeki katliamdan sağ kurtulan isimlerden biri olan Karakuş, o gün yaşananları şiirleriyle harmanlayarak anlattı.

Umudu şu sözlerle dile getirdi: “Karanlık elbet bitecek. Aydınlık günler, bahar açan papatyalar gibi gelecek.” Sözleri salondan uzun süre alkış aldı.

Romanlardan şiire, toplumsal belleğe vurgu

Söyleşide romanlarına da değinen Karakuş, edebiyatın yalnızca estetik bir alan olmadığını; aynı zamanda tanıklık, direnç ve toplumsal belleği diri tutma işlevi taşıdığını vurguladı. Şiirin, yaşanan acıları görünür kılmada güçlü bir araç olduğunun altını çizdi.

Dil hassasiyeti ve Türkçe üzerine çarpıcı tespitler

Türkçe öğretmeni kimliğiyle de bilinen Karakuş, konuşmasının önemli bir bölümünü dilin doğru kullanımına ayırdı.

Radyo ve televizyonlarda sıkça karşılaşılan hatalara dikkat çekerek dildeki yozlaşmaya dair kaygılarını paylaştı.

Karakuş, Türk Dil Kurumu’nun zamanla asli işlevinden uzaklaştığını savunarak, bu nedenle 1987’de Türk Dil Derneği’nin kurulduğunu anlattı. Amaçlarının Türkçeyi bilimsel ve çağdaş bir zeminde koruyup geliştirmek olduğunu vurguladı.

Atilla Er: “Böylesi değerli bir ismi ağırlamaktan onur duyuyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Atilla Er, Hidayet Karakuş gibi edebiyat ve düşünce dünyasında önemli bir ismi Bornovalılarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Er, Kent Söyleşileri’nin bir yıldır istikrarlı biçimde sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Grup İlyada’dan müzikal dokunuş

Program, Bornova Belediyesi müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada’nın seslendirdiği eserlerle taçlandı. Müzik dinletisi, söyleşinin duygu yoğunluğunu pekiştirerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.