Son Mühür- Milyonların heyecanla beklediği 31 Aralık 2025 tarihli Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. 121 çekiliş numarası ile gerçekleştirilen büyük organizasyonda, hayalleri süsleyen dev ikramiye ve diğer ödüllerin sahipleri belli oldu. Şanslı numaraların ilanıyla birlikte Türkiye genelinde büyük bir heyecan dalgası yaşanırken, sonuçlar Milli Piyango idaresi tarafından resmi olarak paylaşıldı.

800 milyon liralık dev ikramiye sahibini buldu

Gecenin en çok merak edilen anı olan büyük ikramiye çekilişinde, tam 800.000.000 TL kazanan şanslı numara 3031385 olarak açıklandı. Bu devasa tutar, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikramiyelerinden biri olarak kayıtlara geçerken, talihli numaranın hangi illere isabet ettiği de merak konusu oldu. Büyük ikramiyenin yanı sıra, oyunseverlerin yüzünü güldüren 80.000.000 TL değerindeki ikinci büyük ödül ise 0609978 ve 6531722 numaralı biletlere isabet etti.

Milyonluk ödüller ve teselli ikramiyeleri netleşti

Çekiliş kapsamında dağıtılan ikramiyeler sadece en üst basamakla sınırlı kalmadı. 8.000.000 TL kazanan 10 farklı numara ile 2.000.000 TL ve 1.200.000 TL kazanan onlarca şanslı bilet sahibi, yeni yıla milyoner olarak girdi. Özellikle büyük ikramiyeyi tek bir rakam farkla kaçıran talihliler için belirlenen 800.000 TL tutarındaki teselli ikramiyesi, birçok bilet sahibine teselli kaynağı oldu. 120.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağıtılan ikramiyeler, binlerce kişinin yüzünü güldürdü.

Amorti ve küçük ikramiyelerde şanslı rakamlar

Bilet bedelini geri kazandıran amorti numaraları da gecenin en çok sorgulanan verileri arasında yer aldı. Yapılan çekiliş sonucunda son rakamına göre 800 TL amorti ikramiyesi kazanan numaralar 2 ve 8 olarak belirlendi. Ayrıca, biletlerin son rakamlarına göre dağıtılan kademeli ikramiyelerde; son iki rakamı 07, 11, 12, 36, 45, 48 ve 91 olan biletler 1.600 TL kazanırken, son üç rakamı tutan biletler ise 2.400 TL ikramiye almaya hak kazandı.

Kazanan tüm biletlerin listesi ve ödeme kanalları, Milli Piyango'nun resmi dijital platformları üzerinden erişime açıldı.