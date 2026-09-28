Son Mühür- SPK'dan el konulan fonların tasfiye süreciyle ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Ekonomist İris Cibre,

''SPK'dan tasfiyeye alınan fonlarla ilgili açıklama, gece yarısı geldi...'' hatırlatmasında bulunarak,

''17 Eylül'de TEFAS'ta işleme kapatılan fonlarda emirler şöyle işlenecek;

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım satım talimatları normal işleyişe dahil edildi.

17 Eylül'de verilen tüm talimatlar Kurul kararı gereği iptal edildi. Bu emirlerin sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki pay oranları kadar ödeme yapılacak.

16 Eylül ve öncesinde iletilip fon temerrüdü ya da fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşemeyen emirler de tasfiye kapsamında'' bilgisini paylaştı.

İlk açıklamada öyle değildi...



Ekonomi gazetecisi Barış Soydan,

''SPK tasfiye edilen fonlarda 17 Eylül'de verilen emirlerin öncelikli olduğu yönündeki daha önceki kararını kaldırdı, bu tarihli emirler de artık tasfiye kapsamında. Neden önce 17 Eylül hariç şimdi dahil? Gerekçe, 17 Eylül'de bu fonların kapatılmış olması. Ama ilk açıklamada da böyle değil miydi?'' sorusunu gündeme taşıdı.



SPK açıklamasında neler var?



SPK'dan gece yarısı yapılan açıklamada,

''Bilindiği üzere, 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde ünvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17.09.2026 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve ünvanlarına yer verilen fonların tasfiyeye konu edildiği; 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesi ile söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu kamuya duyurulmuştur'' hatırlatmasında bulunuldu.

16 Eylül öncesinde...



''Bu kapsamda, söz konusu fonlara ilişkin sadece 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım ve satım yönündeki talimatlar işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edilmiştir'' bilgisinin paylaşıldığı açıklamada,

''Öte yandan, 16.09.2026 tarihi saat 13.30 sonrası ve 17.09.2026 tarihi saat 13.30 öncesi talimatlar aynı fiyat valörüne tabi olduğundan, 17.09.2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde 17.09.2026 tarihi 13.30 öncesi sınırı ilan edilmiş olmakla birlikte, daha öncesinde kamuya duyurulan 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile ilan edilen 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararına uygun olarak, 17.09.2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından, anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir.

Dolayısıyla, 17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS’a iletilen ve platform tarafından 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine; tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır.

Diğer taraftan, 17.09.2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' ifadelerine yer verildi.

