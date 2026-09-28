Son Mühür- Sermaye piyasası işlemleri üzerinden yürütülen soruşturmada, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlıklarına yönelik tedbir kararı piyasaları hareketlendirmişti.

İlgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

86 milyon mağdur olur...



AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar, malvarlığı tedbir kararı alınması kararına konu olan şirketlere dikkat çekerek,

''Fon operasyonunda tehlikeli gördüğüm bir noktaya dikkat çekmek isterim.

Sorunu çözmeye çalışırken sistemi tümden bozma riskinin doğduğunu görüyorum.

Sistem çökerse herkes altında kalır, ülke iflasa sürüklenir.

86 milyon mağdur olur'' uyarısında bulundu.

Malvarlığına tedbir konulduğu açıklanan şirketler arasında hisselerinin yüzde 76.1'i Türkiye Varlık Fonu'na ait olan Türkiye Sigorta A.Ş.'nin de olduğuna göndermede bulunan Tayyar,

''Allah aşkına devletin sigorta şirketine tedbir mi konur?'' diye sordu.

Devlet bir komisyon kursun...



''Allah’tan son dakika bir akıl devreye girdi de daha büyük bir kriz son anda önlendi'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''İşte bu aşamada bir önerim var:

-Devlet bir komisyon kursun, bu komisyon operasyonun kumanda merkezi olarak görev yapsın.

-Komisyonda ekonomi yönetiminden, Adalet Bakanlığından temsilciler bulunsun.

-Komisyon kararları uygulamaya dökülsün.

Aksi halde ortadaki dağınıklık daha büyük sorunlar üretebilir'' mesajı verdi.

