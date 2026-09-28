Son Mühür - Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan fon krizine ilişkin piyasalar açılmadan önce değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen soruşturmada suça karışmayan yatırımcı ve şirketlerin korunacağını vurguladı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirterek bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını aktardı.

"Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz"

Mağduriyet yaşayan yatırımcıların haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile ortak hareket edildiğini belirten Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarını gözettiklerini dile getirdi. Sürecin genel finansal sisteme ve reel sektöre zarar vermemesi adına teyakkuzda olduklarını kaydeden Bakan Şimşek, gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı.

Soruşturmada ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verileri talep etmişti. Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm mali hareketlerinin ham veri olarak gönderilmesi istenmişti.

Tutuklu sayısı 51'e yükseldi

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sının daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.