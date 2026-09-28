Son Mühür- SPK, geve yarısı yayınladığı duyuruyla fon krizi mağduru 456 bin kişinin merakla beklediği sorulara açıklık getirmek istedi ancak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemekten kurtulamadı.

SPK duyurusunda ''17 Eylül'de verilen tüm talimatlar Kurul kararı gereği iptal edildi. Bu emirlerin sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki pay oranları kadar ödeme yapılacak'' bilgisini paylaşmıştı.

Bakanı, yakını çoktan cebine koydu...



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla sonuçlanan fon soruşturmasına göndermede bulunan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK'nın son duyurusuna tepki gösterdi.

''Bakanı, yakını, bağlantılısı çoktan kârını cebine koyup çıkış kapısını kullandı; kapıyı da 17 Eylül'de vatandaşın üstüne kilitlediler'' iddiasını dile getiren Emir,

''Sonra da resmi bülten diliyle "Kalan tasfiye havuzundan hisseniz oranında yetinin" tesellisi veriyorlar. Varlıklar buhar, para pul, geriye bürokratik bir masal kaldı.

Tasfiye havuzuna hapsedildiler...



16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar olağan işleyişe dahil edilirken, eski bakan, bakan yardımcısının damadı, AKP yöneticisi ve mevcut bakan yakınları kriz patlamadan balondan parasını ve kârını alıp çıktı!

Sıradan yatırımcının ise 17 Eylül'de verdiği tüm emirler iptal edildi; hatta 16 Eylül ve öncesinde emir verip de fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması yüzünden işlemi tamamlanamayanlar bile tasfiye havuzuna hapsedildi.

Açık açık “Paralar çoktan yurtdışına kaçırıldı; verdiğiniz paraları unutun, kasada kalan bakiyeyi yüzdelik payınızla bölüşüp eldekiyle yetinin" diyorlar'' ifadeleriyle fonda parası kalan yatırımcıların mağdur edildiğini öne sürdü.