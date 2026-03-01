Son Mühür- Bolivya Hava Kuvvetlerine ait Hercules tipi uçak El Alto şehrinde düşmüş ve kazada 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ölenlerin arasında dört çocuğun da bulunduğu kazayla ilgili herekete geçen Bolivyalı yetkililer, uçakta bulunan 18 ton banknot yüzünden yoksullukla boğuşan bölge halkıyla karşı karşıya gelmek zorunda kaldı.

Paraları bile bile yaktılar...



Etrafa saçılan banknotları toplamaya çalışan halkı engellemek adına tonlarca ağırlığındaki banknotların yakıldığı ortaya çıktı.

Bolivya medyasına düşen bilgilere göre yaklaşık 3 bin kişilik bir grubun güvenlik güçlerinin banknotları yakma girişimini engellemek için gösteri yapması bölgede tansiyonu yükseltti.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini ve 49 kişinin vandalizm suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Bolivya için kara gün...



Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz, kazanın soruşturulduğunu belirterek, "El Alto ve ülke için büyük bir üzüntü günü" olduğunu söyledi.

Bolivyalı yetkililerin uçağın kara kutusunu arama çalışmalarını devam ettirdiği belirtiliyor.